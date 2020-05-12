Ocupação de leitos de UTI chega a 100% em Natal

Segundo ele, dez pacientes estão em estado grave da doença, mas não conseguem vagas em leito de UTI ou semi-intensivo. Destes, dois foram considerados com quadro de saúde "muito grave". "Esses dez casos precisavam estar em hospitais, em UTIs ou leito semicrítico", disse. Hoje, esses pacientes estão em leitos de estabilização (com respirador mecânico) em unidades municipais. Por isso, o secretário adjunto justificou que o Rio Grande do Norte não está em colapso, mas em um estado de "superlotação".