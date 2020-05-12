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Coronavírus

Ocupação de leitos de UTI chega a 100% em Natal

O Rio Grande do Norte está com ocupação máxima dos leitos de UTI para pacientes graves com Covid-19 nas duas principais cidades, Natal e Mossoró
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mai 2020 às 10:08

Publicado em 12 de Maio de 2020 às 10:08

Coronavírus - Covid19
Coronavírus - Covid19 Crédito: Pete Linforth/Pixabay
Com 1.930 casos do novo coronavírus confirmados e 90 mortes, o Rio Grande do Norte está com ocupação máxima dos leitos públicos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para pacientes graves com Covid-19 nas duas principais cidades, Natal e Mossoró . A informação foi confirmada nesta segunda-feira (11) pelo secretário adjunto da Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap), Petrônio Spinelli.
Segundo ele, dez pacientes estão em estado grave da doença, mas não conseguem vagas em leito de UTI ou semi-intensivo. Destes, dois foram considerados com quadro de saúde "muito grave". "Esses dez casos precisavam estar em hospitais, em UTIs ou leito semicrítico", disse. Hoje, esses pacientes estão em leitos de estabilização (com respirador mecânico) em unidades municipais. Por isso, o secretário adjunto justificou que o Rio Grande do Norte não está em colapso, mas em um estado de "superlotação".
"A diferença é que o colapso representa o momento a partir do qual os pacientes vão chegar em pronto-socorro e hospitais e não vai haver respiradores para atendê-los", afirmou Spinelli. Em Natal, todos os leitos com respiradores mecânicos de hospitais estaduais estão ocupados. 

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