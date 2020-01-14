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Transação

Companhia aérea Azul anuncia a compra da TwoFlex por R$ 123 milhões

A TwoFlex oferece serviço regular de passageiros e cargas para 39 destinos no Brasil, dos quais apenas três cidades regionais são atendidas igualmente pela Azul

Publicado em 14 de Janeiro de 2020 às 18:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jan 2020 às 18:37
Avião da Azul Linhas Aéreas: aquisição da TwoFlex Crédito: Divulgação
A Azul Linhas Aéreas Brasileiras anunciou na tarde desta terça-feira (14) a assinatura de um acordo para comprar a companhia TwoFlex. As empresas assinaram uma oferta vinculante para a Azul adquirir a empresa aérea regional por R$ 123 milhões.
A TwoFlex oferece serviço regular de passageiros e cargas para 39 destinos no Brasil, dos quais apenas três cidades regionais são atendidas igualmente pela Azul. Desde a redistribuição dos slots (horários de pouso e decolagem) da Avianca no Aeroporto de Congonhas, a companhia regional também conta com 14 horários diários de partidas e chegadas na pista auxiliar no aeroporto, o principal terminal doméstico do país. 
A frota da TwoFlex é composta por 17 aeronaves Cessna Caravan próprias, um turboélice regional monomotor com capacidade para nove passageiros.

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Nos últimos dez anos, a Azul liderou o desenvolvimento da aviação regional no Brasil, atendendo a mais de 100 destinos domésticos e trazendo novos serviços para mais de 50. Nosso objetivo é continuar levando serviço aéreo para novas e diversas partes do Brasil. As aeronaves Cessna Caravan serão a maneira mais adequada para alcançar cidades e comunidades menores. A aquisição do TwoFlex ajudará a Azul a aumentar a demanda de Clientes, pois poderá levar o serviço aéreo a lugares onde não são servidos hoje, além de conectar cada vez mais pessoas à sua malha de voos e destinos, que é a maior da América Latina. A operação de carga da TwoFlex também será uma adição estratégica à Azul Cargo Express, pois poderá levar carga para cidades hoje não atendidas, diz John Rodgerson, CEO da Azul.
Construímos um ótimo negócio na aviação regional nos últimos anos, conectando cidades menores a grandes capitais em todo o país. Estou ansioso para conectar nossa rede regional à rede doméstica e internacional da Azul, disse Rui Aquino, CEO da TwoFlex.

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