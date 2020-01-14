Companhia aérea Azul anuncia a compra da TwoFlex por R$ 123 milhões

A TwoFlex oferece serviço regular de passageiros e cargas para 39 destinos no Brasil, dos quais apenas três cidades regionais são atendidas igualmente pela Azul. Desde a redistribuição dos slots (horários de pouso e decolagem) da Avianca no Aeroporto de Congonhas, a companhia regional também conta com 14 horários diários de partidas e chegadas na pista auxiliar no aeroporto, o principal terminal doméstico do país.

Nos últimos dez anos, a Azul liderou o desenvolvimento da aviação regional no Brasil, atendendo a mais de 100 destinos domésticos e trazendo novos serviços para mais de 50. Nosso objetivo é continuar levando serviço aéreo para novas e diversas partes do Brasil. As aeronaves Cessna Caravan serão a maneira mais adequada para alcançar cidades e comunidades menores. A aquisição do TwoFlex ajudará a Azul a aumentar a demanda de Clientes, pois poderá levar o serviço aéreo a lugares onde não são servidos hoje, além de conectar cada vez mais pessoas à sua malha de voos e destinos, que é a maior da América Latina. A operação de carga da TwoFlex também será uma adição estratégica à Azul Cargo Express, pois poderá levar carga para cidades hoje não atendidas, diz John Rodgerson, CEO da Azul.