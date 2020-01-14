Companhia aérea Azul anuncia a compra da TwoFlex por R$ 123 milhões

A Azul Linhas Aéreas Brasileiras anunciou na tarde desta terça-feira (14) a assinatura de um acordo para comprar a companhia TwoFlex. As empresas assinaram uma oferta vinculante para a Azul adquirir a empresa aérea regional por R$ 123 milhões.
A TwoFlex oferece serviço regular de passageiros e cargas para 39 destinos no Brasil, dos quais apenas três cidades regionais são atendidas igualmente pela Azul. Desde a redistribuição dos slots (horários de pouso e decolagem) da Avianca no Aeroporto de Congonhas, a companhia regional também conta com 14 horários diários de partidas e chegadas na pista auxiliar no aeroporto, o principal terminal doméstico do país.
A frota da TwoFlex é composta por 17 aeronaves Cessna Caravan próprias, um turboélice regional monomotor com capacidade para nove passageiros.
Nos últimos dez anos, a Azul liderou o desenvolvimento da aviação regional no Brasil, atendendo a mais de 100 destinos domésticos e trazendo novos serviços para mais de 50. Nosso objetivo é continuar levando serviço aéreo para novas e diversas partes do Brasil. As aeronaves Cessna Caravan serão a maneira mais adequada para alcançar cidades e comunidades menores. A aquisição do TwoFlex ajudará a Azul a aumentar a demanda de Clientes, pois poderá levar o serviço aéreo a lugares onde não são servidos hoje, além de conectar cada vez mais pessoas à sua malha de voos e destinos, que é a maior da América Latina. A operação de carga da TwoFlex também será uma adição estratégica à Azul Cargo Express, pois poderá levar carga para cidades hoje não atendidas, diz John Rodgerson, CEO da Azul.
Construímos um ótimo negócio na aviação regional nos últimos anos, conectando cidades menores a grandes capitais em todo o país. Estou ansioso para conectar nossa rede regional à rede doméstica e internacional da Azul, disse Rui Aquino, CEO da TwoFlex.