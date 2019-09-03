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Jovens talentos

Azul abre seleção para trainee com viagens entre benefícios

Companhia aérea procura jovens recém-formados em qualquer graduação; inscrições seguem até 6 de outubro

Publicado em 03 de Setembro de 2019 às 17:53

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

03 set 2019 às 17:53
Azul Linhas Aéreas abre seleção para trainees Crédito: Divulgação
A Azul Linhas Aéreas está com inscrições abertas para o primeiro programa de trainee. Os selecionados terão como benefícios, além do salário, passagens ilimitadas, possibilidade de dar passagens para amigos, assistência médica, previdência privada, entre outros.
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A seleção é aberta a profissionais de formações diversas para atuarem nas mais diferentes áreas do negócio. O candidato deve ter formação superior com conclusão entre dezembro de 2017 e dezembro de 2019, ser fluente em inglês. Não é necessário ter experiência profissional.
As inscrições podem ser feitas até 6 de outubro, no site www.voeazul.com.br/trainee.
A seleção contará com testes on-line, painéis on-line, entrevista com RH, Painel de Negócios, Bate-papo com executivos da Azul e Devolutiva. O programa está previsto para começar em janeiro de 2020.
De acordo com a Azul, ao ser contratado, o trainee se torna um tripulante e passará por um processo de desenvolvimento profissional de dois anos. Ao fazer parte do time da Azul, esse profissional tem acesso a diversos benefícios, incluindo o Programa de Concessão de Passagens, que oferece bilhetes aéreos ilimitados (modo stand-by) para ele e seus familiares, bem como previdência privada, refeição, plano de saúde e odontológico.
“Queremos trazer ainda mais talentos para voar alto e junto com nossos mais de 13 mil Tripulantes. Estamos confiantes de que seremos procurados por muitos jovens que se identificam com a Azul e seu propósito como uma empresa que liga o país”, explica Jason Ward, vice-presidente de Pessoas e Clientes.
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