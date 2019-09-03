Azul abre seleção para trainee com viagens entre benefícios

Azul Linhas Aéreas abre seleção para trainees Crédito: Divulgação

A seleção é aberta a profissionais de formações diversas para atuarem nas mais diferentes áreas do negócio. O candidato deve ter formação superior com conclusão entre dezembro de 2017 e dezembro de 2019, ser fluente em inglês. Não é necessário ter experiência profissional.

As inscrições podem ser feitas até 6 de outubro, no site www.voeazul.com.br/trainee

A seleção contará com testes on-line, painéis on-line, entrevista com RH, Painel de Negócios, Bate-papo com executivos da Azul e Devolutiva. O programa está previsto para começar em janeiro de 2020.

De acordo com a Azul, ao ser contratado, o trainee se torna um tripulante e passará por um processo de desenvolvimento profissional de dois anos. Ao fazer parte do time da Azul, esse profissional tem acesso a diversos benefícios, incluindo o Programa de Concessão de Passagens, que oferece bilhetes aéreos ilimitados (modo stand-by) para ele e seus familiares, bem como previdência privada, refeição, plano de saúde e odontológico.