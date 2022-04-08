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FGTS

Começa consulta ao saque de R$ 1 mil do FGTS; veja como baixar app

Caixa Econômica Federal disponibilizou nova versão do aplicativo para a realização das consultas
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

08 abr 2022 às 07:55

Publicado em 08 de Abril de 2022 às 07:55

Caixa disponibiliza, a partir desta sexta-feira (8), através do site fgts.caixa.gov.br uma área para consulta sobre o saque extraordinário de até R$ 1 mil do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Os primeiros a serem beneficiados pela medida são os nascidos em janeiro, que terão o recurso liberado no dia 20 de abril. 
Além do site, os trabalhadores podem instalar uma nova versão do aplicativo FGTS para a realização da consulta. No aplicativo, que está disponível para download para iOS na App Store e para Android na Play Store, trabalhadores com direito ao saque poderão consultar a data prevista, o valor que será creditado e realizar a inclusão de informações cadastrais para criação de conta poupança social digital. 
FGTS - aplicativo, saque, dinheiro
Versão mais recente do aplicativo conta com novos recursos para trabalhadores. Crédito: Carlos Alberto Silva
O trabalhador poderá, ainda, informar que não deseja receber o saque. Neste caso, o débito não será realizado na conta do FGTS. Além disso, caso já tenha ocorrido o crédito dos valores, o trabalhador pode optar por desfazer o crédito automático na conta poupança social digital até 10 de novembro de 2022. 
Começa consulta ao saque de 1 mil reais do FGTS - saiba como baixar app
Vale destacar que, caso o crédito dos valores tenha sido feito e a conta não seja movimentada até 15 de novembro de 2022, os recursos voltam para a conta do FGTS corrigidos e sem nenhum prejuízo ao trabalhador. Também é importante salientar que, valores bloqueados na conta não estarão disponíveis para saque, como garantia de operações de crédito de antecipação do saque aniversário, por exemplo. 
“O valor do saque é de até R$ 1 mil por trabalhador, considerando a soma dos saldos disponíveis de todas as suas contas do FGTS. O crédito do saque extraordinário será feito em Conta Poupança Social Digital, aberta automaticamente pela Caixa em nome dos trabalhadores”, informa o banco.

PAGAMENTOS

O calendário do saque extraordinário do FGTS foi estabelecido de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. Os saques começam em 20 de abril, para nascidos em janeiro, e vão até 15 de junho, para nascidos em dezembro. Segundo a Caixa, cerca de R$ 30 bilhões serão liberados para aproximadamente 42 milhões de trabalhadores com direito ao saque. 
O pagamento ocorrerá por meio do aplicativo Caixa Tem, usado para o pagamento de benefícios sociais e trabalhistas nos últimos anos. O dinheiro será depositado numa conta poupança digital, podendo ser transferido posteriormente para uma conta corrente por meio do celular. O limite é o mesmo para cada trabalhador, independentemente do número de contas que ele tenha.

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