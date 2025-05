Caso no RS

China suspende compra de frango brasileiro por causa de gripe aviária

Medida dura 60 dias e está prevista em contrato firmado com governo brasileiro

SÃO PAULO - As importações de proteína de frango brasileira pela China estão suspensas pelos próximos 60 dias, por causa da confirmação, nesta sexta-feira (16), do primeiro caso de gripe aviária de alta patogenicidade em uma criação comercial, de acordo com o ministro Carlos Fávaro (Agricultura e Pecuária).>