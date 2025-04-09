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Guerra comercial

China eleva tarifas para EUA de 34% para 84%, em nova retaliação

Gigante asiático impõe restrições a 18 empresas e entidades dos EUA, como parte de retaliação a tarifas. A medida de Pequim veio logo após os EUA aplicarem tarifa adicional de 50% a importações de produtos chineses
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

09 abr 2025 às 10:51

Publicado em 09 de Abril de 2025 às 10:51

O Ministério das Finanças da China emitiu na manhã desta quarta-feira (9), pelo horário de Brasília, uma nova decisão da Comissão Tarifária do Conselho de Estado chinês que eleva a tarifa para produtos importados dos Estados Unidos de 34% para 84%, com base nos "princípios básicos do direito internacional". A medida entrará em vigor a partir da 00h01 (horário local) do dia 10 de abril de 2025.
"A China insta os EUA a corrigirem imediatamente suas práticas equivocadas, a cancelarem todas as medidas tarifárias unilaterais contra a China e a resolverem adequadamente as diferenças por meio de um diálogo igualitário, baseado no respeito mútuo", diz a nota.
O presidente da China, Xi Jinping
O presidente da China, Xi Jinping Crédito: Reuters/Folhapress
O ministério chinês classifica o aumento de tarifas adicionais pelos americanos contra o país como "um erro em cima de outro" e alega que a medida infringe gravemente os direitos e interesses legítimos da potência asiática, além de prejudicar o sistema comercial multilateral baseado em regras e impactar "seriamente" a estabilidade da ordem econômica global. "É um exemplo típico de unilateralismo, protecionismo e intimidação econômica", acrescenta.
A medida de Pequim veio logo após os EUA aplicarem tarifa adicional de 50% a importações de produtos chineses, elevando o total para 104%.
A China impôs restrições de comércio e investimentos a mais 18 empresas e entidades dos EUA, como parte de uma série de medida retaliatórias a tarifas do governo Trump.
Em comunicado, Pequim disse que acrescentou 12 entidades dos EUA a uma lista de controles de exportação, que impede a exportação a partir da China de itens que possam ter aplicações militares. A lista inclui a Teledyne Brown Engineering e a Insitu, que pertence à Boeing.
Além disso, seis empresas americanas foram adicionadas a uma "lista de entidades não confiáveis", que as proíbe de realizar negócios e investimentos na China. Entre as empresas estão a Shield AI e a Sierra Nevada.

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