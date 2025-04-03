Lula diz que Brasil tomará 'todas as medidas cabíveis' para se defender de tarifaço de Trump

"Diante da decisão dos EUA, de impor sobretaxa aos produtos brasileiros, tomaremos todas as medidas cabíveis para defender nossas empresas e nossos trabalhadores brasileiros", disse Lula, no evento "Brasil Dando a Volta por Cima", organizado pelo governo.

Segundo o petista, a reação ocorrerá tendo por referência a lei da reciprocidade, aprovada na quarta-feira (2) pelo Congresso Nacional, e as diretrizes da OMC (Organização Mundial do Comércio). "[O Brasil] não bate continência para nenhuma outra bandeira que não seja a bandeira verde e amarela", afirmou.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Nesta quarta, Trump anunciou as tarifas aos produtos importados de outros países, definindo uma taxa de 10% aos itens brasileiros.

A postura do governo brasileiro desde as primeiras declarações do presidente americano tem sido a de clamar pela reciprocidade em relação às medidas econômicas. Lula costuma defender publicamente o multilateralismo e criticou, em diversas ocasiões, as decisões protecionistas de Trump.

Dias antes do anúncio, Lula afirmou, durante passagem pelo Vietnã, não ver problemas em conversar com o presidente dos EUA para alcançar um acordo que evitasse tarifas entre os países.

Já haviam sido anunciadas a imposição de uma taxa de 25% para todos os automóveis fabricados fora dos Estados Unidos, além do aumento das taxas às exportações de aço e alumínio do Brasil também para 25% desde o dia 12 de março.