Censo 2021 sofre corte de 90% no orçamento e IBGE pede orientação

No Dispositivo Móvel de Coleta (DMC), o recenseador registrará as informações coletadas no Censo 2021 Crédito: Simone Mello/Agência IBGE Notícias

A Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2021, aprovada na quinta-feira, 25, na Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso Nacional, reduziu o orçamento do Censo Demográfico de R$ 2 bilhões para R$ 71 milhões.

"A referida votação ratificou o corte no orçamento do Censo Demográfico proposto pelo Relator-Geral da Comissão. A decisão representa uma redução de quase 90% do orçamento previsto na PLOA encaminhada em agosto de 2020, que era de R$ 2 bilhões", diz a nota divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE.