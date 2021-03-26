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Censo 2021 sofre corte de 90% no orçamento e IBGE pede orientação

Na prática, a redução inviabiliza a realização do Censo neste ano, após a pesquisa já ter sido adiada em um ano; orçamento foi reduzido de R$ 2 bilhões para R$ 71 milhões

Publicado em 26 de Março de 2021 às 14:37

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

26 mar 2021 às 14:37
Vagas temporárias no IBGE
No Dispositivo Móvel de Coleta (DMC), o recenseador registrará as informações coletadas no Censo 2021 Crédito: Simone Mello/Agência IBGE Notícias
Após ver o orçamento deste ano destinado para o Censo Demográfico reduzido em "quase 90%", o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou nesta sexta-feira (26) que "solicitará orientações ao Ministério da Economia sobre os procedimentos no tocante à operação censitária". Na prática, a redução inviabiliza a realização do Censo neste ano, após a pesquisa já ter sido adiada em um ano.
A Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2021, aprovada na quinta-feira, 25, na Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso Nacional, reduziu o orçamento do Censo Demográfico de R$ 2 bilhões para R$ 71 milhões.
"A referida votação ratificou o corte no orçamento do Censo Demográfico proposto pelo Relator-Geral da Comissão. A decisão representa uma redução de quase 90% do orçamento previsto na PLOA encaminhada em agosto de 2020, que era de R$ 2 bilhões", diz a nota divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE.
E continua o instituto no texto: "Diante deste cenário, o IBGE solicitará orientações ao Ministério da Economia sobre os procedimentos no tocante à operação censitária que, de acordo com a lei 8.184/1991, deve ser realizada a cada dez anos."

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