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FGTS

Caixa já pagou 42% do FGTS

Agências retomam pagamentos na segunda-feira

Publicado em 26 de Outubro de 2019 às 17:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2019 às 17:37
A Caixa, que já liberou 42% dos R$ 40 bilhões previstos para saques do FGTS Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
Um balanço divulgado pela Caixa Econômica Federal (Caixa), neste sábado (26), aponta que foram pagos mais de R$ 16,9 bilhões a mais de 40 milhões de trabalhadores por meio do Saque Imediato do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Já receberam o dinheiro correntistas da Caixa e os nascidos entre janeiro e março que foram pessoalmente às agências do banco.

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Ainda segundo a Caixa, que já liberou 42% dos R$ 40 bilhões previstos, na manhã de hoje o atendimento nas agências foi tranquilo sem intercorrências e sem tumulto. Além do atendimento especial nas agências neste sábado, o horário estendido continua na segunda-feira (28). A lista das agências com horário especial de atendimento está no site da Caixa. Link 1

NOVO CRONOGRAMA

Conforme anunciado esta semana, a Caixa antecipou o calendário do Saque Imediato do FGTS para mais de 52 milhões de trabalhadores. De acordo com o novo cronograma, todos os pagamentos deverão ser feitos pelo banco ainda em 2019. A data limite para recebimento dos valores continua sendo 31 de março de 2020. Caso o saque não seja feito até lá, os valores retornam para a conta de FGTS do trabalhador, sem qualquer ônus.

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