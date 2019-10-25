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Saque do FGTS: mais de 40 agências da Caixa abertas em horário especial

Banco antecipou calendário para saques do fundo e vai funcionar em horário especial no Espírito Santo nesta sexta (25), sábado (26) e segunda-feira (28). Limite é de até R$ 500 por conta

Publicado em 25 de Outubro de 2019 às 15:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2019 às 15:38
Metade das agências do Estado estarão abertas nesse sábado para saque do FGTS  Crédito: Divulgação
Mais de 40 agências da Caixa estarão abertas  em horário especial nesta sexta-feira (25), no sábado (26)  e na segunda-feira (28), no Espírito Santo, para atender aos trabalhadores que desejarem sacar parte do Fundo de Garantia  por Tempo de Serviço (FGTS).  Nesta fase da liberação do fundo, têm direito ao saque imediato os correntistas da Caixa e os não correntistas do banco que fazem aniversário nos meses de fevereiro e março. O limite de retirada é de R$ 500 por conta. 
De acordo com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, algumas agências vão abrir  nesta sexta e nesta segunda uma hora mais cedo, outras fecharão uma hora mais tarde. Já no sábado, as unidades selecionadas vão funcionar de  9h às 15h. Confira a lista das agências que estarão abertas em horário especial no fim desta matéria. 

MUDANÇAS

No início da semana, o banco decidiu antecipar o cronograma de pagamentos do benefício para os não correntistas.  Por conta das alterações no calendário, os aniversariantes de março, que só poderiam fazer o saque em novembro, já poderão receber o dinheiro nesta sexta. Já os trabalhadores que fazem aniversário em dezembro, e que antes só poderiam ter acesso ao benefício em março de 2020, agora poderão sacar o dinheiro no dia 18 de dezembro. A data limite para receber os valores é 31 de março de 2020.

DÚVIDAS

Quem tiver dúvidas sobre valores e direito ao saque pode fazer a consulta pelo aplicativo FGTS (disponível em iOS e Android), pelo site fgts.caixa.gov.br e pelo telefone de atendimento exclusivo, disponível 24 horas: 0800 724 2019.

SAQUE IMEDIATO

O saque imediato não altera o direito de sacar todo o saldo da conta do FGTS, caso seja demitido sem justa causa ou demais hipóteses previstas em lei. O saque de até R$ 500 por conta do FGTS não significa adesão ao saque- aniversário ou a perda do direito à multa rescisória, independente do canal de recebimento.

SAQUE ANIVERSÁRIO

É uma nova opção oferecida ao trabalhador, em alternativa à sistemática de saque por rescisão do contrato de trabalho, que permitirá a retirada de parte do saldo da conta do FGTS, anualmente, no mês do seu aniversário. Para ter direito ao saque-aniversário, é necessário que o trabalhador faça a opção por essa modalidade nos canais disponibilizados pela Caixa.

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