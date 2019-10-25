Saque do FGTS: mais de 40 agências da Caixa abertas em horário especial

Metade das agências do Estado estarão abertas nesse sábado para saque do FGTS Crédito: Divulgação

De acordo com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, algumas agências vão abrir nesta sexta e nesta segunda uma hora mais cedo, outras fecharão uma hora mais tarde. Já no sábado, as unidades selecionadas vão funcionar de 9h às 15h. Confira a lista das agências que estarão abertas em horário especial no fim desta matéria.

MUDANÇAS

No início da semana, o banco decidiu antecipar o cronograma de pagamentos do benefício para os não correntistas . Por conta das alterações no calendário, os aniversariantes de março, que só poderiam fazer o saque em novembro, já poderão receber o dinheiro nesta sexta. Já os trabalhadores que fazem aniversário em dezembro, e que antes só poderiam ter acesso ao benefício em março de 2020, agora poderão sacar o dinheiro no dia 18 de dezembro. A data limite para receber os valores é 31 de março de 2020.

DÚVIDAS

Quem tiver dúvidas sobre valores e direito ao saque pode fazer a consulta pelo aplicativo FGTS (disponível em iOS e Android), pelo site fgts.caixa.gov.br e pelo telefone de atendimento exclusivo, disponível 24 horas: 0800 724 2019.

SAQUE IMEDIATO

O saque imediato não altera o direito de sacar todo o saldo da conta do FGTS, caso seja demitido sem justa causa ou demais hipóteses previstas em lei. O saque de até R$ 500 por conta do FGTS não significa adesão ao saque- aniversário ou a perda do direito à multa rescisória, independente do canal de recebimento.

SAQUE ANIVERSÁRIO