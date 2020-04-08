Caixa: 18,3 milhões de cadastros foram finalizados até 21h

Caixa Econômica Crédito: Fernando Madeira

A Caixa informou nesta terça-feira (7), que, até as 21h, 18,3 milhões de brasileiros finalizaram o cadastro para receber o auxílio emergencial de R$ 600.

Desse contingente, 38% optaram por receber os recursos na poupança digital. São brasileiros que não têm conta bancária ou preferiram não utilizar as existentes.

No caso dos depósitos feitos na poupança digital, ainda não será possível sacar os valores em espécie, apenas fazer transações digitais. Um calendário de saques ainda está em elaboração pelo governo.