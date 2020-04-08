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Auxílio emergencial

Caixa: 18,3 milhões de cadastros foram finalizados até 21h

Segundo a Caixa, foram registrados ainda 93,9 milhões de acessos ao site
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2020 às 07:25

Publicado em 08 de Abril de 2020 às 07:25

Caixa Econômica
Caixa Econômica Crédito: Fernando Madeira
A Caixa informou nesta terça-feira (7), que, até as 21h, 18,3 milhões de brasileiros finalizaram o cadastro para receber o auxílio emergencial de R$ 600.
Desse contingente, 38% optaram por receber os recursos na poupança digital. São brasileiros que não têm conta bancária ou preferiram não utilizar as existentes.
No caso dos depósitos feitos na poupança digital, ainda não será possível sacar os valores em espécie, apenas fazer transações digitais. Um calendário de saques ainda está em elaboração pelo governo.
Ainda segundo a Caixa, foram registrados 93,9 milhões de acessos ao site. Também foram feitas 780 mil ligações à Central 111 para informações e consultas.

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