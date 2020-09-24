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Mudança

Bolsonaro sanciona projeto de lei que altera cobrança do ISS

A iniciativa transfere a competência de cobrança do imposto para o município onde o serviço é prestado ao usuário final

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 08:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2020 às 08:59
Presidente Jair Bolsonaro
Presidente Jair Bolsonaro sanciona projeto de lei que altera a atual cobrança do ISS Crédito: Alan Santos/PR
O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta quarta-feira (23), sem a imposição de vetos, projeto de lei que altera a atual cobrança do Imposto Sobre Serviços (ISS) pelos municípios brasileiros.
A iniciativa, que será publicada na edição desta quinta-feira (24) do "Diário Oficial da União", transfere a competência de cobrança do imposto para o município onde o serviço é prestado ao usuário final.
Hoje, ela é realizada pela cidade onde está localizada a sede do fornecedor. O objetivo da mudança é tentar desconcentrar a arrecadação dos grandes municípios, onde estão instaladas a maioria das empresas, favorecendo os de menor porte.
A transferência será realizada em serviços como planos de saúde, médicos-veterinários, arrendamentos mercantis, administrações de fundos e pagamentos em cartões de crédito e débito. A alteração entrará em vigor a partir de 2021.
O ISS é um tributo cobrado das empresas prestadoras de serviços e sua alíquota varia dependendo da unidade federativa.
Ele será declarado por meio de um sistema eletrônico unificado para todo o país, que deverá ser desenvolvido pelos contribuintes.

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