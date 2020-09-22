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Ex-presidente do HSBC

Bolsonaro nomeia André Brandão como novo presidente do Banco do Brasil

Em uma cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente efetivou no final da manhã a indicação do economista, decisão publicada em edição extra do Diário Oficial da União

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 15:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 set 2020 às 15:49
O presidente Jair Bolsonaro e o economista André Brandão, novo presidente do Banco do Brasil
O presidente Jair Bolsonaro e o economista André Brandão, novo presidente do Banco do Brasil Crédito: Alan Santos/Presidência da República
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nomeou nesta terça-feira (22) o economista André Brandão como novo presidente do Banco do Brasil.
Em uma cerimônia fechada à imprensa, realizada no Palácio do Planalto, o presidente efetivou no final da manhã a indicação do economista, decisão publicada em edição extra do Diário Oficial da União.
O evento teve a participação de Rubem Novaes, ex-presidente da instituição financeira que anunciou em julho a renúncia ao cargo. Na época, ele defendeu a renovação dos quadros de direção do Banco do Brasil.
Brandão tem uma carreira de mais de 30 anos no mercado financeiro, atuando principalmente com o atacado do setor bancário. Entre 2012 e 2016, ele foi presidente da filial brasileira do HSBC, período no qual o banco encerrou sua operação no varejo no país.
Em 2016, o HSBC Brasil foi comprado pelo Bradesco por US$ 5,2 bilhões (o equivalente a R$ 17,6 bilhões na época). O executivo foi realocado para Nova York e, até 2018, foi responsável pelas áreas de global banking and markets do HSBC para a Europa.
Em seguida, ocupou a mesma área voltada para as Américas (Canadá, EUA e América Latina), posição em que esteve até recentemente.
O HSBC passa por um processo de reestruturação, anunciado no início do ano. Além do plano de corte de 35 mil postos, o banco também quer redirecionar seu foco para Oriente Médio e Ásia.
O economista atuava no HSBC desde 1999. Antes, trabalhou por 11 anos no Citibank em São Paulo e Nova York. Ele é formado em ciência da computação pela Universidade Mackenzie.

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