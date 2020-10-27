AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Economia
  • Bolsonaro reduz imposto e preço de nova geração de videogames deve cair
Corte no IPI

Bolsonaro reduz imposto e preço de nova geração de videogames deve cair

O presidente publicou nesta terça-feira no Diário Oficial da União decreto confirmando redução de alíquotas aplicadas na importação de consoles e acessórios

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 10:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2020 às 10:19
Jair Bolsonaro com Renan em solenidade oficial
Jair Bolsonaro com Jair Renan, filho 04, que atua na área de videogames Crédito: Divulgação
BRASÍLIA - O presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto para a redução do IPI (imposto sobre produtos industrializados) para videogames, numa nova rodada de corte da carga tributária sobre o setor. O texto foi publicado na edição desta terça-feira (27), do Diário Oficial da União.
O desconto terá papel importante para reduzir o preço da nova geração de consoles, que ainda vão chegar ao Brasil.  Empresas internacionais preveem lançar até o final do ano o novo Xbox Series S, da Microsoft, e o novo PlayStation, da Sony. Neste ano, esses produtos ficaram mais caros com a desvalorização do real.
De acordo com o texto, o IPI de máquinas de jogos e consoles teve redução de 10 pontos percentuais, passando de uma alíquota de 40% para 30%. Já o percentual aplicado nos acessórios caiu de 32% para 22%. Já para máquinas que têm tela incorporada (tipo acarde) e os portáteis terão o imposto reduzido de 16% para 6%.

Veja Também

Líder do governo Bolsonaro diz que Constituição tornou Brasil "ingovernável"

Bolsonaro tomou a medida em meio a uma grave crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus, em que o governo federal enfrenta dificuldades de arrecadação. Em mensagem em uma rede social, Bolsonaro disse que faria a redução.
O impacto na arrecadação, de acordo com informações do Ministério da Economia, será de R$ 2,7 milhões por mês este ano. O impacto anual para 2021 deverá ser de R$ 36 milhões e para o exercício de 2022, R$ 39 milhões.
O IPI sobre esses produtos já havia sido reduzido pelo governo Bolsonaro no ano passado. O filho mais novo do presidente, Jair Renan, atua no ramo de jogos eletrônicos e, no final de agosto, se reuniu com o secretário especial da Cultura, Mario Frias, para tratar dos chamados eSports.

Veja Também

Bolsonaro anuncia nova redução de imposto sobre videogames

O encontro, que não apareceu na agenda oficial de Frias, foi divulgado inicialmente em uma rede social de Jair Renan, estudante de direito. "Hoje tive uma reunião importante com o secretário de Cultura, Mario Frias", escreveu o 04 em seu perfil no Instagram.
"O futuro do 'esport' sendo pautado", acrescentou ele na legenda da foto em que aparece ao lado do secretário, diante de uma bandeira do Brasil e de uma foto de Bolsonaro.
Os eSports, ou esportes eletrônicos, são "competições disputadas em games eletrônicos em que os jogadores atuam como atletas profissionais de esportes tradicionais e são vistos por uma audiência presencial ou online, através de diversas plataformas de stream online ou TV", segundo definição que aparece no site da CBeS, a Confederação Brasileira de eSports.
Sobre o encontro, a secretaria respondeu à época apenas que o Frias "recebeu o senhor Jair Renan Bolsonaro para tratar de assuntos relacionados ao futuro dos eSports".

Veja Também

Bolsonaro diz que juiz não pode decidir sobre obrigatoriedade de vacina

Em maio, o filho 04 de Bolsonaro foi banido da Twitch, plataforma de streaming de games. Em uma transmissão à época, ele negou a pandemia e a necessidade de distanciamento social.
A decisão do presidente de reduzir impostos que incidem sobre videogames ocorre depois que o governo, como parte da reforma tributária encaminhada ao Congresso, propôs a eliminação de isenções que valem para livros.
Em agosto, o Ministério da Economia confirmou a intenção de acabar com a isenção do livro, ressaltando que não se trata de nova taxação, mas de um benefício que não será mantido.
"A CBS (Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços) tem como pressuposto a não concessão de benefícios", disse o ministério, em nota. "Nesse sentido, foram eliminadas as hipóteses de alíquota zero (eram mais de cem) antes previstas. Assim, foi também eliminada a alíquota zero que se aplicava nas operações com livros."
Com informações da Folha Press.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senador Magno Malta preside o PL no Espírito Santo, legenda que tenta aliança com Republicanos
PL e Republicanos avançam em aliança, mas adiam anúncio no ES
Nayla e sua família cuidaram de Dunk por cinco anos.
Polícia investiga possível envenenamento de cães em praça de Linhares
Imagem de destaque
4 receitas ricas em proteínas magras para um jantar saudável e nutritivo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados