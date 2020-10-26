Bolsonaro anuncia nova redução de imposto sobre videogames

Presidente Jair Bolsonaro Crédito: Alan Santos/Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta segunda-feira (26) a redução do IPI (imposto sobre produtos industrializados) para videogames, numa nova rodada de corte da carga tributária sobre o setor.

Bolsonaro tomou a medida em meio a uma grave crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus, em que o governo federal enfrenta dificuldades de arrecadação.

Em mensagem em uma rede social, Bolsonaro disse que será diminuída a alíquota sobre consoles e máquinas de jogos de 40% para 30%.

Já o imposto de partes e acessórios de consoles e máquinas de jogos cairá de 32% para 22%; e a alíquota sobre máquinas de jogos de vídeo com tela incorporada e sua partes será reduzida de 16% para 6%.

Bolsonaro disse ainda que as mudanças estarão no Diário Oficial da União de terça-feira (27).

O IPI sobre esses produtos já havia sido reduzido pelo governo Bolsonaro no ano passado.

O filho mais novo do presidente, Jair Renan, atua no ramo de jogos eletrônicos e, no final de agosto, se reuniu com o secretário especial da Cultura, Mario Frias, para tratar dos chamados eSports.

O encontro, que não apareceu na agenda oficial de Frias, foi divulgado inicialmente em uma rede social de Jair Renan, estudante de direito.

"Hoje tive uma reunião importante com o secretário de Cultura, Mario Frias", escreveu o 04 em seu perfil no Instagram.

"O futuro do 'esport' sendo pautado", acrescentou ele na legenda da foto em que aparece ao lado do secretário, diante de uma bandeira do Brasil e de uma foto de Bolsonaro.

Os eSports, ou esportes eletrônicos, são "competições disputadas em games eletrônicos em que os jogadores atuam como atletas profissionais de esportes tradicionais e são vistos por uma audiência presencial ou online, através de diversas plataformas de stream online ou TV", segundo definição que aparece no site da CBeS, a Confederação Brasileira de eSports.

Sobre o encontro, a secretaria respondeu à época apenas que o Frias "recebeu o senhor Jair Renan Bolsonaro para tratar de assuntos relacionados ao futuro dos eSports".

Em maio, o filho 04 de Bolsonaro foi banido da Twitch, plataforma de streaming de games. Em uma transmissão à época, ele negou a pandemia e a necessidade de distanciamento social.

A decisão do presidente de reduzir impostos que incidem sobre videogames ocorre depois que o governo, como parte da reforma tributária encaminhada ao Congresso, propôs a eliminação de isenções que valem para livros.

Em agosto, o Ministério da Economia confirmou a intenção de acabar com a isenção do livro, ressaltando que não se trata de nova taxação, mas de um benefício que não será mantido.