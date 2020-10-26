Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Presidente parece torcer contra a vacina de Covid-19, diz Doria
Declarações

Presidente parece torcer contra a vacina de Covid-19, diz Doria

De acordo com o governador de São Paulo, João Doria,  as últimas declarações realizadas por Jair Bolsonaro não são 'humanitárias'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2020 às 16:03

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 16:03

Governador de São Paulo, João Doria
Governador de São Paulo, João Doria Crédito: Flickr Governo do Estado de São Paulo
O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), disse nesta segunda (26) que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) parece torcer contra o desenvolvimento de uma vacina contra a Covid-19. Para o tucano, as últimas declarações do mandatário não são "humanitárias".
Mais cedo, Bolsonaro disse que um juiz não pode querer decidir sobre a obrigatoriedade da imunização contra a Covid-19. O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luiz Fux, havia afirmado que vê com bons olhos a Justiça entrar na discussão sobre a vacina do novo coronavírus e tomar uma decisão a respeito.
"Entendo que isso [não] é uma questão de Justiça, é uma questão de saúde acima de tudo. Não pode um juiz decidir se você vai ou não tomar a vacina. Isso não existe. Nós queremos é buscar a solução para o caso", afirmou Bolsonaro a apoiadores na porta do Palácio da Alvorada em uma transmissão editada feita por um canal pró-governo.
Para Doria, é preocupante o posicionamento. "Eu, pessoalmente, respeito as decisões do STF. É preocupante ver um presidente contestar uma manifestação preliminar do presidente da Suprema Corte do país."
"É inacreditável ter um presidente que não torça pela salvação das pessoas, pela vida das pessoas. Parece até que torce pelo contrário. Porque, se torcesse a favor, torceria por todas as vacinas que, de maneira eficaz e comprovada, puderem ser aplicadas a todos os brasileiros. É essa a visão que se esperaria de um líder no Brasil", disse Doria.
Na semana passada, Bolsonaro esvaziou um acordo anunciado na véspera por seu ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para a compra de 46 milhões de doses da vacina Coronavac, que está sendo desenvolvida pelo laboratório Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, ligado ao governo paulista. O presidente já se referiu a ela como "vacina chinesa de João Doria".
A Sinovac está na terceira e última fase de testagem, quando se verifica sua segurança e eficácia. Segundo Doria, os pesquisadores estão em uma corrida pela confirmação da eficácia da vacina, mas diz que nenhuma dose será aplicada sem aval da Anvisa.
"Não estamos em uma guerra de vacinas, mas em uma corrida pela vacina. Somos favoráveis a todas elas, a todos os procedimentos que tragam salvação a doença. Para alguém, cristão como eu, não faz sentido alguém que não defenda as vacinas", disse Doria.

Veja Também

Vacina de Oxford produz em idosos resposta imunológica contra Covid-19

Bolsonaro diz que juiz não pode decidir sobre obrigatoriedade de vacina

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados