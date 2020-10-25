Bolsonaro defende vacina obrigatória apenas para cachorro

Em meio a uma guerra política em torno das vacinas contra a Covid-19 , o presidente Jair Bolsonaro defendeu neste sábado (24), em tom de piada, que a obrigatoriedade da vacinação só pode ser aplicada a cachorro. "Vacina obrigatória só aqui no Faísca", publicou, junto com uma foto ao lado do seu cachorro no Palácio do Alvorada.

- Boa noite a todos.

- Vacina obrigatória só aqui no Faísca. pic.twitter.com/GSnqIapxJe — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) October 24, 2020

Publicadas nas redes sociais em grande parte sem contexto e com distorção de informações, as declarações frequentes de Bolsonaro sobre a vacina e sua obrigatoriedade têm sido vistas com preocupação entre especialistas na área da saúde devido ao seu potencial antivacinação.

Nos últimos anos, o país tem tido queda nos índices de vacinação. Em 2019, pela primeira vez em quase 20 anos, o país não atingiu a meta para nenhuma das principais vacinas indicadas a crianças de até um ano, segundo dados divulgados pela Folha de S.Paulo.

Vale lembrar que a manutenção de altas coberturas vacinais ajudou o Brasil a reduzir a incidência de doenças e chegou a tornar o país livre do sarampo , por exemplo  a doença, no entanto, voltou a circular no país em 2018, diante da queda nos índices de imunização.

Atualmente, leis no país já apontam a possibilidade de obrigatoriedade da vacinação em alguns casos. O parágrafo primeiro do artigo 14 do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) diz que "é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias".