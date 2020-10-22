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Covid-19

Oposição ameaça pedir impeachment se Bolsonaro barrar vacina

A compra de doses de um laboratório chinês produzidas com o Instituto Butantan, de São Paulo, havia sido anunciada pelo Ministério da Saúde, mas Bolsonaro não gostou após ver o governador de São Paulo, João Doria, se destacar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2020 às 19:40

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 19:40

Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro dise que não vai comprar "vacina chinesa" feita em São Paulo, mesmo se Anvisa aprovar, e que outras vacinas podem "demorar anos" Crédito: Alan Santos/PR
O Cidadania ameaça entrar com um processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) se ele desautorizar a compra de uma vacina que se comprove eficaz contra a covid-19. A estratégia está sendo avaliada pela cúpula do partido e depende dos próximos passos do governo. A discussão aumenta a pressão sobre Bolsonaro após ele ter desautorizado o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.
A compra de doses de um laboratório chinês produzidas com o Instituto Butantan, de São Paulo, havia sido anunciada pelo Ministério da Saúde na terça-feira (20). Bolsonaro, porém, ficou inconformado com o destaque recebido pelo governador João Doria (PSDB-SP) no episódio e avaliou que Pazuello se precipitou. A nacionalidade e o domicílio eleitoral da vacina deram fôlego à ala ideológica do governo, que atacou a iniciativa tomada com aval dos militares.
Se for comprovado que realmente a vacina pode imunizar a população do novo coronavírus, uma atitude de Bolsonaro para barrar o financiamento poderia ser enquadrada como crime de responsabilidade ou até mesmo crime comum, de acordo com o presidente do Cidadania, Roberto Freire. Um processo de impeachment precisa passar pelo crivo do Congresso e, inicialmente, depende de uma decisão do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que, até o momento, rejeita autorizar uma denúncia.
"Crime de responsabilidade, durante ainda o curto mandato do presidente, tem a granel. Se essa vacina for atestada do ponto de vista científico como eficaz e ele tentar impedir, não é nem crime de responsabilidade, é crime comum para ser processado por atentado à saúde e à vida dos brasileiros", afirmou o presidente do Cidadania, Roberto Freire. "Discutir a coloração política da vacina é uma imbecilidade." Freire ponderou que não vê ambiente político para impeachment no momento, apesar da posição de Bolsonaro.

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O presidente afirmou que "qualquer vacina, antes de ser oferecida, deverá ser comprovada cientificamente pelo Ministério da Saúde e certificada pela Anvisa". A posição de confronto com Doria incomodou líderes do Congresso. "Impeachment é quando há crime de responsabilidade. Se ele tomar alguma atitude que caracterize, podemos considerar um pedido, embora não seja o que discutimos neste instante. A postura do presidente é altamente repugnável", afirmou o líder do Cidadania na Câmara, Arnaldo Jardim (SP).
Na quarta-feira, 21, a Rede Sustentabilidade protocolou ação no Supremo Tribunal Federal (STF) para obrigar Bolsonaro a assinar protocolo de intenções para a aquisição de 46 milhões de doses da vacina Coronavac, produzida pela farmacêutica chinesa Sinovac Biotech e em desenvolvimento no Instituto Butantã, em São Paulo.
Na avaliação do partido, Bolsonaro agiu violando o direito à vida e à saúde, com o objetivo de "privar a população brasileira de uma possibilidade de prevenção da covid-19 por puro preconceito ideológico ou, até pior, por motivações estritamente políticas".

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