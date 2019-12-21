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Imposto de Renda

Bolsonaro quer isenção de IR para salários até R$ 3 mil

O presidente Jair Bolsonaro defendeu o aumento da faixa de isenção para pagamento de Imposto de Renda (IR) dos atuais R$ 1 903,98 para, pelo menos, R$ 3 mil já para 2020
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 dez 2019 às 18:58

Publicado em 21 de Dezembro de 2019 às 18:58

O ideal, segundo Bolsonaro, era que a isenção atingisse todos que ganham até R$ 5 mil. "Mas o impacto é muito grande lá na frente e complica." Crédito: Alan Santos/Presidêcia
O presidente Jair Bolsonaro defendeu o aumento da faixa de isenção para pagamento de Imposto de Renda (IR) dos atuais R$ 1 903,98 para, pelo menos, R$ 3 mil já para 2020. "É opinião minha. O Tostes (José Barroso Tostes Neto, secretário-especial da Receita Federal) que faz as projeções", afirmou.
Em encontro com jornalistas neste sábado (21) no Palácio da Alvorada, Bolsonaro disse que quem paga Imposto de Renda nesta faixa acaba recuperando depois na restituição com as deduções. "Você pode evitar essa mão de obra enorme para a Receita", disse.
O ideal, segundo ele, era que a isenção atingisse todos que ganham até R$ 5 mil. "Mas o impacto é muito grande lá na frente e complica."

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