Bolsonaro quer isenção de IR para salários até R$ 3 mil

O ideal, segundo Bolsonaro, era que a isenção atingisse todos que ganham até R$ 5 mil. "Mas o impacto é muito grande lá na frente e complica." Crédito: Alan Santos/Presidêcia

O presidente Jair Bolsonaro defendeu o aumento da faixa de isenção para pagamento de Imposto de Renda (IR) dos atuais R$ 1 903,98 para, pelo menos, R$ 3 mil já para 2020. "É opinião minha. O Tostes (José Barroso Tostes Neto, secretário-especial da Receita Federal) que faz as projeções", afirmou.

Em encontro com jornalistas neste sábado (21) no Palácio da Alvorada, Bolsonaro disse que quem paga Imposto de Renda nesta faixa acaba recuperando depois na restituição com as deduções. "Você pode evitar essa mão de obra enorme para a Receita", disse.