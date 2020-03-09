Bolsonaro descarta elevar imposto para manter preço dos combustíveis

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) usou as redes sociais na tarde desta segunda-feira (09) para dizer que não vai aumentar a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) para manter o preço dos combustíveis.
No Twitter o presidente escreveu: NÃO existe possibilidade do Governo aumentar a CIDE para manter os preços dos combustíveis. O barril do petróleo caiu, em média, 30% (US$ 35 o barril). A Petrobras continuará mantendo sua política de preços sem interferências. A tendência é que os preços caiam nas refinarias.
A possibilidade de elevar a Cide seria uma contrapartida para evitar a perda de arrecadação do governo federal, que deve passar a receber menos por conta do baixo preço do petróleo.
A declaração de Bolsonaro acontece no dia em que o preço do barril de petróleo atinge sua maior queda diária desde a Guerra do Golfo (1990 e 1991). A queda aconteceu depois que a Arábia Saudita, maior exportadora de petróleo do mundo, iniciou uma guerra de preços contra a Rússia.
Os países membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) estavam cogitando reduzir a produção já que há uma redução na demanda de petróleo por conta do coronavírus e manter os preços estáveis.
A Rússia, por sua vez, não aceitou reduzir a produção. Como forma de retaliação, a Arábia Saudita não só anunciou o aumento da produção como também a venda com descontos para determinados países.