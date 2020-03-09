Bolsonaro descarta elevar imposto para manter preço dos combustíveis

Presidente da República, Jair Bolsonaro Crédito: Foto: Isac Nóbrega/PR

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) usou as redes sociais na tarde desta segunda-feira (09) para dizer que não vai aumentar a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) para manter o preço dos combustíveis.

No Twitter o presidente escreveu: NÃO existe possibilidade do Governo aumentar a CIDE para manter os preços dos combustíveis. O barril do petróleo caiu, em média, 30% (US$ 35 o barril). A Petrobras continuará mantendo sua política de preços sem interferências. A tendência é que os preços caiam nas refinarias.

- NÃO existe possibilidade do Governo aumentar a CIDE para manter os preços dos combustíveis. O barril do petróleo caiu, em média, 30% (US$ 35 o barril). A Petrobras continuará mantendo sua política de preços sem interferências. A tendência é que os preços caiam nas refinarias. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) March 9, 2020

A possibilidade de elevar a Cide seria uma contrapartida para evitar a perda de arrecadação do governo federal, que deve passar a receber menos por conta do baixo preço do petróleo.

Os países membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) estavam cogitando reduzir a produção  já que há uma redução na demanda de petróleo por conta do coronavírus  e manter os preços estáveis.