Bolsa sobe em linha com exterior após acordo parcial entre EUA e China

(FOLHAPRESS) - A Bolsa brasileira fechou em alta de quase 2% nesta sexta-feira (11), em linha com o cenário positivo no exterior, sustentado pelo acordo parcial fechado entre Estados Unidos e China, que travam guerra comercial há mais de um ano.
Ainda nesta sexta, o presidente americano, Donald Trump, anunciou na Casa Branca o acerto com o país asiático após o segundo dia de negociações de alto nível, que contaram também com o vice-premiê chinês, Liu He, adiando a imposição de tarifas sobre produtos chineses, o que ocorreria na segunda (15).
Segundo a agência de notícias Bloomberg, o acordo ainda prevê o aumento das importações chinesas de produtos agrícolas e também das compras em geral.
O Ibovespa, principal índice acionário do país, subiu 1,98%, a 103.831 pontos. O giro financeiro foi de R$ 15,620 bilhões. Já o dólar comercial encerrou em queda ante o real. A moeda recuou 0,70, a R$ 4,0960.