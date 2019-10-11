Vídeo: aos 81 anos, Jane Fonda acaba presa após protesto nos EUA

A atriz Jane Fonda Crédito: Reprodução/Instagram @janefondalovers

Jane Fonda, de 81 anos, foi uma das 16 pessoas que acabaram presas na tarde desta sexta-feira (11), durante protesto que aconteceu em frente ao Capitólio, prédio de governo em Washington, nos Estados Unidos. As informações foram publicadas pelo The Hollywood Reporter.

A atriz, que já venceu dois Oscar, protestava ao lado do grupo Oil Change International, exigindo mudança nas políticas estadunidenses quanto à preservação do meio ambiente.

No Twitter, vídeo publicado pelo jornalista Mike Valerio, da emissora WUSA9. Na gravação, Fonda surge algemada e escoltada por policiais.