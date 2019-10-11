Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sem perdão!

Vídeo: aos 81 anos, Jane Fonda acaba presa após protesto nos EUA

Atriz e outras 15 pessoas foram presas durante protesto em frente a prédio do governo em Washington, capital norte-americana

Publicado em 11 de Outubro de 2019 às 16:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 out 2019 às 16:01
A atriz Jane Fonda Crédito: Reprodução/Instagram @janefondalovers
Jane Fonda, de 81 anos, foi uma das 16 pessoas que acabaram presas na tarde desta sexta-feira (11), durante protesto que aconteceu em frente ao Capitólio, prédio de governo em Washington, nos Estados Unidos. As informações foram publicadas pelo The Hollywood Reporter.
A atriz, que já venceu dois Oscar, protestava ao lado do grupo Oil Change International, exigindo mudança nas políticas estadunidenses quanto à preservação do meio ambiente. 
No Twitter, vídeo publicado pelo jornalista Mike Valerio, da emissora WUSA9. Na gravação, Fonda surge algemada e escoltada por policiais. 
Antes de ser presa, a atriz prometeu em seu site oficial comparecer a todas as manifestações organizadas no local da sua prisão: "Eu estarei no Capitólio todas as sextas-feiras, faça chuva ou faça sol".

Veja Também

Revista Time elege Pabllo Vittar como "líder da próxima geração"

Luana Piovani elogia Pedro Scooby: "Se esforçando para evoluir"

Gretchen exibe corpão após novas plásticas: "Me amando mais"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Beleza Estados Unidos Meio Ambiente
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Claudineia Cardoso Tosta, de 38 anos, morreu após ser atropelada na BR 482 em Cachoeiro
Mãe morre atropelada ao ir buscar filha na escola em Cachoeiro
Suspeito, de camisa preta, foi preso em Nova Almeida, mesmo bairro onde o crime ocorreu
Traficante é preso após atear fogo em morador de rua na Serra
Osman Francischetto de Magalhães, um vida dedicada à agricultura
Morre, aos 95 anos, o capixaba que antecipou o futuro da agricultura

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados