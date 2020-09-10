Bolsa cai mais de 2% e perde os 100 mil pontos; dólar sobe

Bolsas de valores começaram o dia em alta após uma segunda-feira de caos Crédito: Pixabay

Bolsa de Valores brasileira fechou em queda de 2,43%, a 98.834 pontos, menor valor desde julho, pressionada pela forte queda de Petrobras, Vale e bancos.

No exterior, o viés foi negativo. Ações de tecnologia voltaram a cair, derrubando a Bolsa de tecnologia Nasdaq, que caiu 2%. S&P 500 e Dow Jones recuaram 1,8% e 1,4%, respectivamente.

Investidores também repercutiram um número maior do que o esperado de americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego na semana passada.

Foram 884 mil, igualando os pedidos recebidos na semana anterior, disse o Departamento do Trabalho dos EUA nesta quinta-feira (10). Analistas veem que o mercado de trabalho está se acomodando em um caminho mais gradual de recuperação diante da pandemia de Covid-19.