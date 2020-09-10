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Mercado Financeiro

Bolsa cai mais de 2% e perde os 100 mil pontos; dólar sobe

A Bolsa de Valores brasileira fechou em queda de 2,43%, a 98.834 pontos, menor valor desde julho, pressionada pela forte queda de Petrobras e Vale

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 18:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2020 às 18:23
Bolsas de valores começaram o dia em alta após uma segunda-feira de caos
Bolsas de valores começaram o dia em alta após uma segunda-feira de caos Crédito: Pixabay
Bolsa de Valores brasileira fechou em queda de 2,43%, a 98.834 pontos, menor valor desde julho, pressionada pela forte queda de Petrobras, Vale e bancos.
No exterior, o viés foi negativo. Ações de tecnologia voltaram a cair, derrubando a Bolsa de tecnologia Nasdaq, que caiu 2%. S&P 500 e Dow Jones recuaram 1,8% e 1,4%, respectivamente.
Investidores também repercutiram um número maior do que o esperado de americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego na semana passada.
Foram 884 mil, igualando os pedidos recebidos na semana anterior, disse o Departamento do Trabalho dos EUA nesta quinta-feira (10). Analistas veem que o mercado de trabalho está se acomodando em um caminho mais gradual de recuperação diante da pandemia de Covid-19.
O dólar subiu 0,330%, a R$ 5,320.

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