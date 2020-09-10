Petrobras reduz preços do litro da gasolina em 5% e o óleo diesel em 7%

Foi anunciada queda de 7% do óleo diesel, de 5% da gasolina e de 7,2% do diesel marítimo Crédito: Fernando Madeira

Petrobras reduziu mais uma vez os preços dos combustíveis nesta semana. Nesta quinta-feira (10), foi anunciada queda de 7% do óleo diesel, de 5% da gasolina e de 7,2% do diesel marítimo. As revisões passam a valer a partir da sexta (11), para quem retirar os produtos em suas refinarias.

Segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), essa queda significa que o litro do diesel vai ficar R$ 0,1223 mais barato e o da gasolina, R$ 0,0834.

O presidente da entidade, Sérgio Araújo, afirmou que, com essa redução, "estão fechadas as janelas para as importações do diesel" e que "para a gasolina, já estavam fechadas".

Essa é a terceira vez que a empresa reduz preços em suas refinarias nos últimos 10 dias. Apenas nesta semana foram anunciadas duas quedas.