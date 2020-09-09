Guedes diz que queda do PIB neste ano deve ser mais suave do que esperado

Ministro da Economia, Paulo Guedes, em cerimônia no Palácio do Planalto Crédito: Edu Andrade/ Ascom/ ME

O ministro Paulo Guedes (Economia) disse nesta quarta-feira (9) que o PIB (Produto Interno Bruto) deverá apresentar uma queda neste ano mais suave do que o esperado atualmente pelo governo e instituições financeiras.

Em evento virtual do Credit Suisse, ele disse que a retração deverá ficar abaixo do patamar estimado hoje por alguns agentes do mercado financeiro, entre 4% e 5%.

Para o ministro, a recuperação da atividade econômica do Brasil, após a crise da Covid-19, está mais rápida do que projetado.

Guedes reforçou o discurso de controle dos gastos públicos e reformas estruturantes, apesar da flexibilização de algumas regras fiscais neste ano diante da pandemia do coronavírus.

Segundo ele, antes da crise da Covid-19, os dados econômicos do Brasil eram bastante positivos.

Atualmente, a projeção oficial do Ministério da Economia é que o PIB deverá cair 4,7% em 2020, mas a equipe de Guedes já vem apresentando um discurso de que essa previsão deverá ser alterada.

Na semana passada, o secretário especial de Fazenda da pasta, Waldery Rodrigues, avaliou que o pior momento da crise já ficou para trás e, portanto, a perspectiva de queda de 4,7% deverá passar por revisão.