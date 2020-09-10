Camex reduz a zero tarifa para a importação de arroz

A Câmara de Comércio Exterior (Camex) decidiu nesta quarta-feira (9), zerar a tarifa de importação do arroz, como antecipou o Estadão/Broadcast. O governo estabeleceu uma cota de 400 mil toneladas do produto até o fim do ano que pode entrar no país sem a taxa. De acordo com o órgão, o montante vale para o arroz com casca e o beneficiado. A medida começa a valer depois da sua publicação no Diário Oficial da União (DOU).