Após abrir em forte alta, Bolsa perde força e sobe apenas 4%

Bolsa de Valores de São Paulo ensaia recuperação nesta sexta-feira Crédito: IStock

Bolsa de Valores de São Paulo começou as operações nesta sexta-feira (13) com forte alta de 14%. Às 10h34, o Ibovespa estava em 13,89%. Mas às 10h30 o indicador chegou ao patamar de 15,35%. Às 10h42, o crescimento estava em 9,32%. Porém, as incertezas começaram a derrubar o crescimento, fazendo a alta perder fôlego. Às 13 horas, o índice subia apenas 4%.

Nesta quinta-feira (12), a B3 viveu um dia de pânico por causa do avanço do coronavírus, passando por dois circuit breaker, que é a paralisação das operações em período de forte oscilações do mercado de capitais. O Ibovespa chegou ao final do pregão com queda de 14,78%, aos 72.582 pontos. Nesta sexta, o índice já ultrapassa os 83 mil pontos.

As Bolsas da Europa iniciaram o pregão nesta sexta-feira (13) recuperando algumas das perdas após registrar o seu pior dia na véspera em meio ao pânico dos mercados globais devido à pandemia do coronavírus.

Veja Também Bolsa reduz perdas e passa a cair 14,43%; dólar diminui alta

O índice Stoxx 600, que reúne as principais ações europeias, registrava alta de 4% às 5h05 de Brasília, longe de repor a queda de 12% do dia anterior.

Os mercados dos Estados Unidos também dão sinal de recuperação lenta, com índices futuros da Dow Jones subindo 3,36% por volta das 6h50, após cair quase 10% na véspera.