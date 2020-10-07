Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • BNDES libera empréstimo com garantia do Tesouro a grandes empresas
Crédito

BNDES libera empréstimo com garantia do Tesouro a grandes empresas

Em junho, o governo liberou o uso de recursos do Tesouro para garantir os contratos. A meta é liberar até R$ 20 bilhões como garantia, o que permitiria a concessão de até R$ 100 bilhões em empréstimos

Publicado em 07 de Outubro de 2020 às 08:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2020 às 08:56
Prédio do Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES), no centro do Rio de Janeiro
Prédio do Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES), no centro do Rio de Janeiro Crédito: Fábio Teixeira (P)/Folhapress
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) liberou o acesso de grandes empresas à linha emergencial de crédito garantida pelo Tesouro, que até esta terça (6) era permitido apenas a companhias com faturamento anual até R$ 300 milhões.
A linha, chamada Programa Emergencial de Acesso ao Crédito (PEAC), já liberou R$ 60 bilhões. Recebeu críticas no início da crise pelas dificuldades impostas pelos bancos parceiros do BNDES diante da elevação do risco de calotes.
Em junho, o governo liberou o uso de recursos do Tesouro para garantir os contratos. A meta é liberar até R$ 20 bilhões como garantia, o que permitiria a concessão de até R$ 100 bilhões em empréstimos. A linha era destinada apenas a pequenas e médias empresas.
As empresas de grande porte terão direito a acessar 10% dos recursos aportados pela Tesouro no programa, ou R$ 2 bilhões. O banco espera, com isso, possibilitar a concessão de até R$ 10 bilhões em financiamento, já que cada R$ 1 posto pelo governo pode alavancar outros R$ 5.
Os empréstimos serão limitados a empresas de setores incluídos em portaria da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Fazenda que define os setores mais afetados pela pandemia do coronavírus.

Veja Também

Campanha do BNDES arrecada R$ 73 milhões para combater pandemia

Entre eles, estão as indústrias automotiva, têxtil, calçadista e de borracha e materiais plásticos e serviços como saúde, educação, telecomunicações e transporte aéreo. A portaria foi editada em setembro, para "orientar as agências brasileiras oficiais de fomento".
O BNDES informou que o PEAC atingiu R$ 60 bilhões em empréstimos concedidos na segunda (5), com um tíquete médio de R$ 659 mil por contrato. "Os recursos beneficiaram mais de 80 mil pequenas e médias empresas que empregam mais de 3,6 milhões de pessoas", disse o banco.
Até esta terça, diz o banco, foram usados R$ 13,2 bilhões dos recursos liberados pelo Tesouro para garantir os empréstimos, volume equivalente a cerca de dois terços do total autorizado.
A princípio, o banco pretendia negociar pacotes específicos de crédito com grandes empresas, privilegiando setores que tiveram grandes perdas, como a indústria automotiva e as companhias aéreas e usando instrumentos de mercado, como financiamentos lastreados em ações.
Até agora, porém, não foi fechado nenhum financiamento nesse modelo. As montadoras questionaram as exigências do banco e preferiram buscar soluções com bancos privados. As companhias aéreas Gol e Azul já receberam propostas do banco, mas as negociações ainda não foram concluídas.
O único setor em que grandes empresas receberam aportes do banco foi o setor de energia, que tomou empréstimo de R$ 14,8 bilhões para adiar reajustes nas contas de luz.

Veja Também

Fundo Amazônia foi bacana e teve "baita impacto", diz presidente do BNDES

BNDES homologou escolha de consórcio para estudos de privatização dos Correios

Há dúvida sobre concessão da Cedae neste ano ou início de 2021, diz BNDES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Dor abdominal é um dos sintomas da pancreatite
Sintomas de pancreatite: veja quais são os sinais de alerta
Imagem de destaque
O surpreendente benefício da cerveja para a saúde
Durante a fuga, suspeito bateu o carro em outro veículo, na descida da Terceira Ponte, danificando o automóvel
Chefe do tráfico de morro em Vitória é baleado após perseguição que cruzou a 3ª Ponte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados