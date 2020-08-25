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Melhores estimativas

Bancos projetam crescimento de 6,3% nas carteiras de crédito, diz Febraban

O levantamento aponta uma melhora da estimativa anterior, que mostrava uma projeção de expansão do crédito em 5,4%, de acordo com pesquisa feita em junho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 ago 2020 às 17:01

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 17:01

Economia, crise e desenvolvimento
Para 2021, os bancos esperam um crescimento total de 7%, mesmo patamar da projeção anterior. Crédito: Freepik
Os bancos brasileiros esperam um crescimento de 6,3% nas carteiras de crédito neste ano, segundo pesquisa da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), feita entre os dias 12 e 17 de agosto. O levantamento aponta uma melhora da estimativa anterior, que mostrava uma projeção de expansão do crédito em 5,4%, de acordo com pesquisa feita em junho. Para 2021, os bancos esperam um crescimento total de 7%, mesmo patamar da projeção anterior.
Segundo a Febraban, a melhora na avaliação do cenário é resultado da revisão para cima do desempenho do crédito direcionado, cuja previsão de expansão passou de 1,6% em junho para 3% em agosto. Para o crédito livre, as revisões também são positivas, com crescimento esperado de 8,6%, ate 8,2% no levantamento anterior.
No crédito livre, a alta foi puxada tanto pelos empréstimos destinados às empresas quanto às famílias. Para os clientes pessoas jurídicas, a projeção passou de uma alta de 11,8% para 12,3%. Já a projeção para a carteira de crédito destinado aos clientes pessoas físicas passou de 5,3% para 5,6%.
Em relação à projeção da Selic, o consenso é de que o Comitê de Política Monetária (Copom) não irá promover nenhuma mudança na taxa básica de juros em sua próxima reunião, que ocorre nos dias 15 e 16 de setembro. A expectativa da Selic para o fim do ano é de manutenção para 88,2% dos respondentes. Já 11,8% esperam um corte de 0,25 ponto porcentual no encontro do Comitê em outubro
Sobre a atividade econômica, a maioria dos participantes espera uma desaceleração do ritmo de recuperação nos próximos meses por conta do término de alguns estímulos econômicos e pela base de comparação menos deteriorada.
Para 70,6% dos analistas ouvidos, a retração do Produto Interno Bruto (PIB) de 2020 deve ficar entre 5% e 6% no ano. Para 17,6% dos participantes, a expectativa é de uma retração do PIB entre 4% a 5% em 2020.

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