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Governo Federal

Auxílio Brasil temporário deve ser criado por MP sem definição de valor e prazo

Palácio do Planalto quer elevar o benefício do Auxílio Brasil, que deve substituir o Bolsa Família, para, no mínimo, R$ 400 por mês. Ainda está em discussão, porém, como alcançar esse patamar

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 16:16

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 out 2021 às 16:16
Dinheiro do auxílio emergencial
Segundo interlocutores, o benefício temporário de R$ 200, para alcançar o valor do tíquete desejado por Jair Bolsonaro, deve mesmo entrar na PEC dos Precatórios.  Crédito: Silmara Gonçalves
O governo definiu os moldes da MP (medida provisória) que criará um benefício temporário para quem receberá o Auxílio Brasil, mas a ideia é não prever ainda o valor a ser pago.
A última versão MP que vai dar autorização para essa parcela temporária, segundo integrantes do governo, deve deixar a definição do valor e do prazo para um regulamento.
O Palácio do Planalto quer elevar o benefício do Auxílio Brasil, que deve substituir o Bolsa Família, para, no mínimo, R$ 400 por mês. Ainda está em discussão, porém, como será possível alcançar esse patamar.
Ao colocar a definição do valor a ser regulamentado, o governo tem mais chance de conseguir conter uma pressão do Congresso por um aumento ainda mais robusto no benefício do novo programa.
A equipe econômica teme que, ao receber a proposta de ampliação do valor do programa social, líderes do Congresso acabassem elevando ainda mais os gastos do Auxílio Brasil.
Segundo interlocutores, o benefício temporário de R$ 200, para alcançar o valor do tíquete desejado por Jair Bolsonaro, deve mesmo entrar na PEC dos Precatórios, como a Folha de S.Paulo noticiou na terça-feira (19).

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