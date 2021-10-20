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Ministro da Economia

Em dia decisivo para Auxílio Brasil, Guedes cancela compromissos em SP

Segundo a assessoria de imprensa do ministério da Economia, o ministro terá apenas despachos internos na sede da pasta, na capital federal

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 15:43

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

20 out 2021 às 15:43
O ministro da Economia, Paulo Guedes
O ministro da Economia, Paulo Guedes Crédito: EDU ANDRADE/Ascom/ME
O ministro da Economia, Paulo Guedes, cancelou todos os compromissos que teria em São Paulo e ficará em Brasília, informou no início da tarde desta quarta-feira, 20, o Ministério da Economia. Segundo a assessoria de imprensa do órgão, o ministro terá apenas despachos internos na sede da pasta, na capital federal.
A quarta-feira deve ser decisiva para as negociações de como fica o desenho do Auxílio Brasil. Mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro confirmou que quer pagar R$ 400 aos beneficiários do programa até dezembro de 2022, como revelou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) na segunda-feira à noite.
Nos últimos dias, instalou-se um verdadeiro cabo de guerra entre ala política e econômica do governo em torno da definição do valor que ficará fora do teto de gastos.
A equipe econômica quer limitar a R$ 30 bilhões, mas a ala política quer uma cifra maior.

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