Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Inovação

Americanos ganham prêmio Nobel de economia em 2020

Paul R. Milgrom e Robert B. Wilson foram premiados por seus trabalhos envolvendo a teoria dos leilões e por invenções de novos formatos

Publicado em 12 de Outubro de 2020 às 10:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 out 2020 às 10:28
Paul R. Milgrom e Robert B. Wilson venceram a premiação mais importante da economia
Paul R. Milgrom e Robert B. Wilson venceram a premiação mais importante da economia Crédito: Kungl Vetenskaps Akademien/Youtube/Reprodução
Paul R. Milgrom e Robert B. Wilson foram anunciados nesta segunda-feira, 12, como os vencedores do Prêmio Nobel de Economia de 2020. Norte-americanos, eles foram premiados por seus trabalhos na melhoria da teoria dos leilões e invenções de novos formatos para serem realizados. Esta foi a 52ª premiação na categoria, que já laureou mais de 80 pessoas desde 1969.
"Os vencedores deste ano estudaram como funcionam os leilões. Eles também usaram seus insights para criar um novo leilão e formatos para bens e serviços que são difíceis de vender de uma forma tradicional, como frequências de rádio. Suas descobertas beneficiaram vendedores, compradores e contribuintes de todo o mundo", afirmou o comitê do Nobel - a Real Academia de Ciências da Suécia.

Veja Também

Capixaba em programa da ONU fala sobre conquista do prêmio Nobel da Paz

Uma das descobertas da dupla americana é que a oferta feita de forma racional tende a ser abaixo da melhor estimativa sobre o valor comum por causa da preocupação com a chamada "maldição do vencedor", ou seja, pagar em excesso e, por isso, ter prejuízo.
Paul R. Milgrom é natural de Detroit, no Estado de Michigan, e tem doutorado pela Universidade Stanford, onde também atua como professor. Já Robert B. Wilson é de Geneva, no Nebraska, e tem doutorado pela Universidade Harvard. Ele leciona em Stanford.
Os vencedores vão receber 10 milhões de coroas (cerca de R$ 6,3 milhões), uma medalha de ouro e um diploma.
No ano passado, o Prêmio Nobel de Economia foi entregue a três pesquisadores, Abhijit Banerjee, Esther Duflo e Michael Kremer, pela abordagem experimental em aliviar a pobreza no mundo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra
Motociclista de 62 anos morre em acidente na ES-320, em Barra de São Francisco
Motociclista morre em acidente em Barra de São Francisco
Imagem de destaque
Motociclista é baleado durante entrega em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados