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Atendimento

Agências do INSS abrirão normalmente nesta sexta-feira (30)

Quem tiver agendamento, deve comparecer normalmente à agência, seja para atendimento administrativos ou avaliação pericial

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 11:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2020 às 11:54
Retorno do atendimento ao público no INSS.
Prédio do INSS na Ilha de Santa Maria Crédito: Vitor Jubini
Para manter os atendimentos já agendados e evitar transtornos para os beneficiários com remarcações, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) adiou o ponto facultativo alusivo ao Dia do Servidor para 23 de novembro. A medida consta da Portaria 364, publicada em sessão extra do Diário Oficial da União (DOU), desta quarta-feira (28).
Desta forma, quem tiver agendamento, deve comparecer normalmente à agência, seja para atendimento administrativos ou avaliação pericial.

ATENDIMENTO REMOTO

O INSS informa que os cidadãos podem buscar informações, pedir benefícios e agendar serviços sempre pelo Meu INSS, também disponível como aplicativo para celular, ou, ainda, por meio do telefone 135, que funciona de segunda a sábado, de 7h às 22h.
Com informações do portal Governo Federal  - INSS

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