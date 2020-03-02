Drenagem, poluição... leitores apontam causas de enchentes constantes

Raquel Gomes do bairro São Conrado, Vila Velha, perdeu móveis e eletrodomésticos Crédito: Ricardo Medeiros

Cariacica foi um dos municípios mais atingidos pela chuva deste domingo (1º). No bairro São Geraldo, uma casa desabou . Não havia ninguém na casa no momento do desabamento. A Defesa Civil Municipal informa que até o momento foram registradas 48 ocorrências.

Outras cidades bastante afetadas pelas chuvas foram Vila Velha, Viana, Fundão e Guarapari (Região Metropolitana), Iconha, Castelo, Vargem Alta, Rio Novo do Sul, Mimoso do Sul, Alfredo Chaves e Cachoeiro de Itapemirim (Região Sul), Domingos Martins, Marechal Floriano e Santa Leopoldina (Região Serrana) e Pancas (Região Noroeste).

Nas redes sociais de A Gazeta, os leitores se manifestaram sobre os alagamentos, infelizmente recorrentes no Espírito Santo. O descaso do poder público e a poluição foram algumas das causas apontadas para o problema. Confira alguns comentários:

Meu Deus, sempre são os mesmos problemas. Até quando isso? (Vinicius Kamke)

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Não culpe a chuva, culpe a falta de infraestrutura e o desenvolvimento errôneo da cidade. A chuva será eterna, se alaga é porque tem algo errado. 1) O Espírito Santo é o Estado que mais desmatou a Mata Atlântica. 2) As cidades foram construídas em locais errados, principalmente no fluxo dos rios. 3) Construções à beira-mar retiraram todo ambiente nativo das encostas, impossibilitando a vazão final da água. 4) É evidente a poluição, nesse caso, principalmente a dos lixos residenciais. (Yan Del Nery)

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Em qualquer região metropolitana do país, quando houver um temporal desse, o alagamento e inevitável. O Rio de Janeiro está uma tragédia. Na Grande Vitória, Viana e Cariacica foram os municípios mais prejudicados! (Rafael Meneghel)

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Está alagando até na avenida da beira da praia, então imagina dentro dos bairros em Vila Velha... Situação caótica. (Cesar Rodrigues)

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Tristeza, a pessoa luta pra conquistar o pouco que tem e perde tudo em questão de minutos por descaso na maioria das vezes do governo. (Rieda Roinuj)

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Resultado de obras de drenagem mal-feitas e de lixo jogado em qualquer lugar pelos moradores. (Luiz Henrique Ribeiro Tavares)

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Aqui em Ulisses Guimarães a situação está precária, entrou água na minha casa. (Glauber Silva Amaral)

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No Ulisses Guimarães, em Vila Velha, está tudo alagado… entrou água em praticamente em todas as casas e a água ainda não baixou… Entrou em nossa casa. (Adriana dos Santos Delgadillo)

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Fui moradora por 28 anos de Ulisses Guimarães e essa é a primeira vez que alagou dessa forma… tinha alguns pontos principais que alagavam sempre, mas nessas ruas e dessa forma, nunca! Nem com a chuva de 2013, que foi intensa por dias, não ficou desse jeito nessas ruas. (Danielly Rocha Santos)

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No Bairro Operário, em Cariacica, uitas pessoas perderam tudo que tinha dentro de casa. (Gilma Reisen)

Obras mal planejadas retendo escoamento de água da chuva. (Ademir Pereira)

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Eu sou de Vitória, mas moro no Rio de Janeiro. Muito triste ver meu Estado desse jeito. Aqui no Rio também a coisa está feia. (Fabiula Cristina Fernandes)

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Triste! Se todos se conscientizassem e parassem de jogar lixo nas ruas e nos rios, evitaria um pouco os alagamentos. (Vagner Guararema)

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Não adianta culpar o poder público se fazem construções às margens dos rios e córregos. Não respeitam a natureza, então ela mostra quem é mais forte. (Bruna Maia)

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