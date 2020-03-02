Drenagem, poluição... leitores apontam causas de enchentes constantes

As chuvas fortes que atingem o Espírito Santo desde o último final de semana deixaram um saldo de prejuízos em várias cidades, especialmente no Sul do Estado e na Grande Vitória. Em Cariacica, o corpo de Gustavo Leite, de 50 anos, foi encontrado na manhã desta segunda-feira (2). Ele iria socorrer um amigo que estava ilhado por causa do temporal, mas teve o carro arrastado pela força das águas.
Cariacica foi um dos municípios mais atingidos pela chuva deste domingo (1º). No bairro São Geraldo, uma casa desabou. Não havia ninguém na casa no momento do desabamento. A Defesa Civil Municipal informa que até o momento foram registradas 48 ocorrências.
No município de Anchieta, no Sul do Estado, foi onde mais choveu nas últimas 24 horas. De acordo com relatório divulgado pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, a cidade recebeu 290.80 milímetros de água.
Outras cidades bastante afetadas pelas chuvas foram Vila Velha, Viana, Fundão e Guarapari (Região Metropolitana), Iconha, Castelo, Vargem Alta, Rio Novo do Sul, Mimoso do Sul, Alfredo Chaves e Cachoeiro de Itapemirim (Região Sul), Domingos Martins, Marechal Floriano e Santa Leopoldina (Região Serrana) e Pancas (Região Noroeste).
Nas redes sociais de A Gazeta, os leitores se manifestaram sobre os alagamentos, infelizmente recorrentes no Espírito Santo. O descaso do poder público e a poluição foram algumas das causas apontadas para o problema. Confira alguns comentários:
Meu Deus, sempre são os mesmos problemas. Até quando isso? (Vinicius Kamke)
★
Não culpe a chuva, culpe a falta de infraestrutura e o desenvolvimento errôneo da cidade. A chuva será eterna, se alaga é porque tem algo errado. 1) O Espírito Santo é o Estado que mais desmatou a Mata Atlântica. 2) As cidades foram construídas em locais errados, principalmente no fluxo dos rios. 3) Construções à beira-mar retiraram todo ambiente nativo das encostas, impossibilitando a vazão final da água. 4) É evidente a poluição, nesse caso, principalmente a dos lixos residenciais. (Yan Del Nery)
★
Em qualquer região metropolitana do país, quando houver um temporal desse, o alagamento e inevitável. O Rio de Janeiro está uma tragédia. Na Grande Vitória, Viana e Cariacica foram os municípios mais prejudicados! (Rafael Meneghel)
★
Está alagando até na avenida da beira da praia, então imagina dentro dos bairros em Vila Velha... Situação caótica. (Cesar Rodrigues)
★
Tristeza, a pessoa luta pra conquistar o pouco que tem e perde tudo em questão de minutos por descaso na maioria das vezes do governo. (Rieda Roinuj)
★
Resultado de obras de drenagem mal-feitas e de lixo jogado em qualquer lugar pelos moradores. (Luiz Henrique Ribeiro Tavares)
★
Aqui em Ulisses Guimarães a situação está precária, entrou água na minha casa. (Glauber Silva Amaral)
★
No Ulisses Guimarães, em Vila Velha, está tudo alagado… entrou água em praticamente em todas as casas e a água ainda não baixou… Entrou em nossa casa. (Adriana dos Santos Delgadillo)
★
Fui moradora por 28 anos de Ulisses Guimarães e essa é a primeira vez que alagou dessa forma… tinha alguns pontos principais que alagavam sempre, mas nessas ruas e dessa forma, nunca! Nem com a chuva de 2013, que foi intensa por dias, não ficou desse jeito nessas ruas. (Danielly Rocha Santos)
★
No Bairro Operário, em Cariacica, uitas pessoas perderam tudo que tinha dentro de casa. (Gilma Reisen)
Obras mal planejadas retendo escoamento de água da chuva. (Ademir Pereira)
★
Eu sou de Vitória, mas moro no Rio de Janeiro. Muito triste ver meu Estado desse jeito. Aqui no Rio também a coisa está feia. (Fabiula Cristina Fernandes)
★
Triste! Se todos se conscientizassem e parassem de jogar lixo nas ruas e nos rios, evitaria um pouco os alagamentos. (Vagner Guararema)
★
Não adianta culpar o poder público se fazem construções às margens dos rios e córregos. Não respeitam a natureza, então ela mostra quem é mais forte. (Bruna Maia)
★
Meu Deus, acho que estamos perto do fim dos tempos, nunca vi tanta enchente assim. (Angela Rodrigues)