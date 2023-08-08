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Taxa básica de juros

O impacto da queda da Selic na rentabilidade dos seus investimentos

Entenda o papel crucial que a taxa Selic desempenha na economia, influenciando desde os custos de crédito até os ganhos de investimentos

Públicado em 

08 ago 2023 às 09:50
Vicente Duarte

Colunista

Vicente Duarte

Nos últimos anos, os investidores têm acompanhado de perto as movimentações da taxa Selic, a taxa básica de juros da economia brasileira. As decisões do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central sobre a Selic têm um impacto significativo nos diversos produtos de investimento disponíveis no mercado.
A Selic desempenha um papel crucial na economia, influenciando desde os custos de crédito até a rentabilidade de investimentos. Quando ela é reduzida, os efeitos se estendem para diversos produtos, alterando a dinâmica do mercado financeiro e as estratégias de investimento dos brasileiros.
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Business finance man calculating budget numbers, Invoices and financial adviser working. Crédito: Freepik
Os investimentos em renda fixa são os mais diretamente impactados pela queda da Selic. Títulos como o Tesouro Selic e investimentos de renda fixa privados atrelados ao CDI têm seus rendimentos influenciados pela taxa básica de juros. Com a Selic em queda, esses investimentos tendem a oferecer retornos menores. O Tesouro Selic, por exemplo, que reflete a própria taxa Selic, tem sua rentabilidade diretamente afetada por essa redução.
A queda da Selic também tem incentivado muitos investidores a explorar a renda variável. Com a redução dos rendimentos na renda fixa, os investimentos em ações, fundos imobiliários (FIIs) e outros ativos de maior risco se tornam mais atraentes. A busca por retornos mais expressivos leva muitos investidores a considerarem a diversificação de suas carteiras, incorporando produtos de renda variável.

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poupança, tradicionalmente uma escolha segura para os brasileiros, também é afetada pela queda da Selic. Quando a taxa está acima de 8,5% ao ano, a poupança rende 0,5% ao mês mais a TR; abaixo desse patamar, rende 70% da taxa Selic. Com a Selic em níveis mais baixos, a poupança se torna menos atrativa como opção de investimento, levando os poupadores a buscarem alternativas mais rentáveis.
A queda da taxa Selic não impacta apenas os investidores, mas também aqueles que buscam crédito. Taxas de juros mais baixas estimulam o acesso ao crédito, impulsionando o consumo e os investimentos produtivos. Empresas e indivíduos encontram condições mais favoráveis para empréstimos, o que, por sua vez, pode estimular o crescimento econômico.

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A queda da Selic exige que os investidores reavaliem suas estratégias de alocação de recursos. Para obter retornos mais atraentes, é necessário diversificar a carteira de investimentos, incluindo produtos de renda variável e outras opções que não sejam tão diretamente afetadas pela taxa básica de juros.
Por fim, a queda da taxa Selic é uma realidade que exige adaptação por parte dos investidores. A rentabilidade dos investimentos é influenciada por essa movimentação, o que motiva os poupadores a explorarem novas alternativas. É fundamental manter-se informado sobre as mudanças na economia e os impactos delas nos investimentos, para tomar decisões financeiras mais conscientes e alinhadas com os objetivos individuais. A diversificação de carteira, a análise criteriosa e a busca por conhecimento se tornam, assim, ferramentas valiosas nesse cenário de queda da taxa Selic.

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Vicente Duarte

Graduado em Economia pela Ufes, com MBA em Gestao Financeira e Controladoria pela FGV e MBA em Digital Business pela USP. Atua ha 15 anos no mercado financeiro e atualmente e diretor do Banestes.

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