Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mercado financeiro

Qual o melhor investimento para o capixaba nos últimos anos?

Levantamento mostra os dados dos últimos 9 anos, sempre deixando o alerta que desempenho passado não é garantia de desempenho futuro

Publicado em 31 de Julho de 2023 às 09:32

Públicado em 

31 jul 2023 às 09:32
Andre Motta

Colunista

Andre Motta

S&P 500, bolsa americana, ações, investimentos, EUA
Os resultados mudam a cada período, principalmente devido ao ciclos da taxa de juros  Crédito: Pixabay
Fiz um levantamento na base de dados da Economática com o objetivo de descobrir qual teria sido a melhor aplicação financeira no Brasil no passado recente. O período observado foi dos últimos 9 anos, considerando que o ETF IVVB11, nosso campeão, começou a ser negociado na B3 nessa época e permitiu ao investidor brasileiro obter facilmente o retorno médio da bolsa americana, medido pelo índice SP500.
É importante ressaltar que os resultados mudam a cada período analisado, principalmente devido ao ciclo de taxa de juros no Brasil e nos Estados Unidos. Atualmente, estamos no fim de um ciclo de alta no Brasil, o que não é o momento mais favorável para os ativos brasileiros.
Os investimentos comparados incluíram títulos do tesouro direto, representados pelos índices IMA-B5 e IMA-B, os fundos imobiliários (IFIX), o Ibovespa (B3), o índice de Smallcaps (B3), e os índices setoriais do setor elétrico e financeiro (IEE) e (IFNC).
Os retornos médios anuais podem ser observados na tabela a seguir: 
Crédito:
Todas as aplicações superaram a inflação que, no mesmo período, foi de 5,9% a.a. em média. No entanto, nem todas superaram o CDI, nossa opção de investimento com maior liquidez, que rendeu em média 9,0% a.a.
Algumas considerações precisam ser feitas: o IVVB11 é um índice dolarizado que se beneficiou do fortalecimento mundial do dólar americano no período e dos juros zerados praticados pelo FED desde a crise do subprime em 2018. Nos últimos dois anos, o retorno do IVVB11 foi próximo de zero, destacando que retornos passados não garantem retornos futuros.
Ao investir em renda variável, espera-se receber um prêmio de risco em relação à renda fixa, mas, em média, nossa Bolsa não entregou esse prêmio no período. É importante considerar que tivemos a pior recessão de nossa história entre 2015 e 2017 e, posteriormente, uma pandemia. No entanto, as ações mais estáveis e talvez mais seguras, do setor elétrico, conseguiram entregar esse prêmio e renderam acima do IMA-B
Vejam no gráfico, a seguir, o desempenho dos investimentos:
Crédito:
Muitos devem estar se perguntando: e os imóveis? Fui verificar no índice FipeZap a valorização dos imóveis residenciais aqui em Vitória e o retorno foi de 94,3% no período de 9 anos, em média 7,64%. No entanto, é importante ressaltar que essa análise não considera os aluguéis nem os custos de transação associados à compra e venda de um apartamento. Esses custos podem ser elevados.
Considerando uma média de 0,3% ao mês de aluguel (já descontando o imposto de renda), os 7,64% de retorno se tornariam 11,24%, caso não haja nenhuma vacância ou inadimplência no imóvel alugado. Mesmo assim, os imóveis não superaram o retorno da renda fixa medida pelo IMA-B no mesmo período.
É importante mencionar que Vitória teve um desempenho muito superior à média nacional, que obteve apenas 26% de valorização no preço de venda dos imóveis.

Veja Também

Imóveis: velocidade de vendas sobe e bate recorde em Vitória

Mais uma vez, gostaria de alertar que desempenho passado não é garantia de desempenho futuro e que a janela temporal escolhida pode mostrar resultados diferentes. Ao se tomar uma decisão de investimentos, é importante também analisar o momento do ciclo econômico. Ativos de renda variável apresentam melhores retornos, conforme já exposto nesta coluna e momentos passados, quando a taxa Selic encontrava-se em movimento de queda, o que deve acontecer em breve no Brasil.
Importante atentar também que os juros compostos tornam qualquer ponto percentual relevante no longo prazo: quem aplicou R$ 1.000 na caderneta de poupança neste período de 9 anos obteve um montante de R$ 1.655, bem abaixo dos R$ 2.728 do IMA-B e dos R$ 3.019 do IEE. Logo, diversifique seus investimentos.

LEIA MAIS 

Entenda o impacto da tecnologia blockchain no mundo dos investimentos

Potenciais impactos da iminente queda dos juros nas ações brasileiras

Fiagro: uma oportunidade de investimento no agronegócio

Quais foram os melhores investimentos do primeiro semestre?

Dólar, ações, renda fixa: confira o mapa de calor dos investimentos

Andre Motta

Formado em engenharia civil pela Ufes, pos-graduado em Financas pelo IBMEC-MG e com mestrado em Administracao pela Fucape, geriu o clube de investimentos Investvix entre 2011 e 2015. E assessor de Investimentos na Valor Investimentos desde 2016

Tópicos Relacionados

dinheiro Investimentos Mercado Financeiro Bolsa de Valores Mercado de Ações Renda Fixa André Motta
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sandra Sá e tributo ao Charlie Brown Jr. agitam festival gratuito em Vitória
Sandra Sá e tributo ao Charlie Brown Jr. agitam festival em Vitória
Vereadores
Sobre o papel dos vereadores: para os problemas da vereança, mais vereança
Imagem de destaque
Carro capota na BR 259 e homem fica ferido em Colatina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados