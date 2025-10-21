Investimento em tecnologia e inovação ajuda a impulsionar o PIB

Investir em automação é uma forma de sustentar o crescimento real do PIB. Crédito: Shutterstock

No debate sobre o crescimento econômico de longo prazo, está cada vez mais claro que investir em tecnologia e inovação é fundamental para impulsionar o PIB de maneira sustentável. Além do aumento do montante de recursos investidos, são necessárias mudanças estruturais na produtividade, na capacidade de adaptação e na competitividade.



A equação clássica do PIB pela ótica dos gastos coloca o investimento como um elemento estratégico crucial. Quando esse investimento é direcionado para inovação tecnológica, os efeitos vão além do simples aumento da capacidade produtiva, resultando em uma mudança na maneira como os fatores de produção se combinam para gerar valor, aumentando a produtividade e, consequentemente, o crescimento econômico.

A inovação tecnológica, primeiramente, impulsiona a produtividade total dos fatores. Organizações como o FMI alertam que, sem reformas que melhorem a produtividade e incentivem a adoção de novas tecnologias, o crescimento global pode ser significativamente reduzido. Investir em tecnologias digitais, automação e inteligência artificial é uma forma de reverter essa tendência e sustentar o crescimento real do PIB.

Além disso, a inovação gera efeitos de transbordamento que beneficiam diversos setores produtivos. O Banco Mundial destaca que a tecnologia e a inovação são essenciais para fortalecer as economias, melhorando infraestruturas, instituições e capacidades humanas.

A conexão entre investimento em inovação e competitividade internacional também é evidente. O domínio tecnológico é apontado como um fator crucial para o poder econômico, exigindo liderança, ambiente competitivo e instituições que promovam a mudança.

Para países que buscam um crescimento sustentável do PIB, fortalecer a inovação tecnológica interna e a exportação de bens e serviços com maior valor agregado é essencial.

No entanto, é importante destacar que os resultados não são automáticos e que políticas públicas que promovem a inovação necessitam de um ambiente institucional adequado, mercados eficientes e capital humano qualificado. Estudos mostram que a relação entre investimento e crescimento pode variar dependendo das condições econômicas e da governança nacional.

Para países em desenvolvimento, é fundamental que o investimento vá além do físico tradicional e se concentre em pesquisa e desenvolvimento, capacitação tecnológica e infraestrutura de apoio.

Em resumo, direcionar investimentos para tecnologia e inovação significa elevar a produtividade, promover atividades de maior valor, garantir um crescimento do PIB mais resiliente e sustentável, e fomentar a eficiência e práticas sustentáveis.

Para empreendedores, gestores públicos e investidores, é crucial priorizar políticas e estratégias que apoiem a inovação, incluindo incentivos à pesquisa, formação de capital humano especializado e ambientes regulatórios que estimulem a competição e a difusão tecnológica. Agindo assim, é possível construir um caminho de crescimento econômico genuinamente sustentável e duradouro.

