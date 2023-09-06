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Segurança on-line

Como proteger seus dados financeiros de fraudes e ataques cibernéticos

Confira oito dicas para garantir a proteção do seu dinheiro e evitar dor de cabeça e prejuízo

Públicado em 

06 set 2023 às 09:06
Vicente Duarte

Colunista

Vicente Duarte

Segurança online, ataque cibernético, fraude, golpe, senha, banco, aplicativo
Segurança online, ataque cibernético, fraude, golpe, senha, banco, aplicativo Crédito: Freepik
Com a crescente digitalização dos serviços financeiros e o aumento da exposição de informações financeiras on-line, a segurança cibernética tornou-se uma preocupação crítica para pessoas físicas e jurídicas que utilizam bancos e fintechs. A proteção dos dados financeiros é essencial para evitar fraudes e ataques cibernéticos que podem resultar em sérias consequências financeiras. Neste artigo, exploraremos dicas e melhores práticas para manter seus dados financeiros seguros.

01

Mantenha senhas fortes e atualizadas

Um dos princípios fundamentais da segurança cibernética é a criação de senhas fortes. Evite senhas óbvias, como datas de nascimento ou sequências de números simples. Em vez disso, opte por senhas longas e complexas que incluam letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais. É importante também atualizar suas senhas regularmente e evitar o uso da mesma senha para várias contas.

02

Autenticação Multifator (MFA)

A autenticação multifator é uma camada adicional de segurança que exige uma segunda forma de autenticação além da senha. Isso pode incluir um código enviado para o seu celular ou uma impressão digital. Ativar o MFA pode ser a diferença entre manter suas contas financeiras seguras e ser vítima de um ataque.

03

Verifique a autenticidade dos sites

Ao acessar sites financeiros, verifique sempre se a URL começa com "https://" em vez de "http://". A URL iniciada com "https://" indica uma conexão segura que criptografa seus dados durante a transmissão. Além disso, certifique-se de que o site é autêntico e não uma imitação fraudulenta.

04

Use redes Wi-Fi seguras

Evite fazer transações financeiras em redes Wi-Fi públicas, pois elas podem ser menos seguras e mais vulneráveis a ataques. Se precisar fazer transações enquanto estiver fora de casa, utilize uma rede virtual privada (VPN) para criptografar sua conexão e proteger seus dados.

05

Atualize regularmente seus dispositivos

Mantenha seu sistema operacional, aplicativos e antivírus atualizados. As atualizações frequentes geralmente incluem correções de segurança que protegem contra vulnerabilidades conhecidas.

06

Esteja ciente de phishing

Fique atento a e-mails suspeitos que solicitam informações financeiras ou senhas. Verifique sempre a origem do e-mail e evite clicar em links ou baixar anexos de remetentes desconhecidos.

07

Monitore suas contas regularmente

Mantenha a vigilância constante em suas contas financeiras. Verificar suas transações regularmente permite detectar atividades suspeitas ou não autorizadas rapidamente, o que pode ajudar a limitar os danos em caso de fraude.

08

Eduque-se continuamente

Esteja sempre atualizado sobre as últimas ameaças cibernéticas e práticas recomendadas de segurança. A educação contínua é fundamental para se manter à frente de novos métodos de ataque.
Em conclusão, a segurança cibernética é essencial para proteger seus dados financeiros contra fraudes e ataques cibernéticos. Ao seguir as melhores práticas mencionadas acima e manter-se atualizado sobre as ameaças em evolução, você pode reduzir significativamente o risco de ser vítima de crimes cibernéticos. Lembre-se sempre de que a prevenção é a melhor defesa quando se trata de segurança cibernética.

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Vicente Duarte

Graduado em Economia pela Ufes, com MBA em Gestao Financeira e Controladoria pela FGV e MBA em Digital Business pela USP. Atua ha 15 anos no mercado financeiro e atualmente e diretor do Banestes.

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