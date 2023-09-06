Como proteger seus dados financeiros de fraudes e ataques cibernéticos

01

Mantenha senhas fortes e atualizadas

Um dos princípios fundamentais da segurança cibernética é a criação de senhas fortes. Evite senhas óbvias, como datas de nascimento ou sequências de números simples. Em vez disso, opte por senhas longas e complexas que incluam letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais. É importante também atualizar suas senhas regularmente e evitar o uso da mesma senha para várias contas.

02

Autenticação Multifator (MFA)

A autenticação multifator é uma camada adicional de segurança que exige uma segunda forma de autenticação além da senha. Isso pode incluir um código enviado para o seu celular ou uma impressão digital. Ativar o MFA pode ser a diferença entre manter suas contas financeiras seguras e ser vítima de um ataque.

03

Verifique a autenticidade dos sites

Ao acessar sites financeiros, verifique sempre se a URL começa com "https://" em vez de "http://". A URL iniciada com "https://" indica uma conexão segura que criptografa seus dados durante a transmissão. Além disso, certifique-se de que o site é autêntico e não uma imitação fraudulenta.

04

Use redes Wi-Fi seguras

Evite fazer transações financeiras em redes Wi-Fi públicas, pois elas podem ser menos seguras e mais vulneráveis a ataques. Se precisar fazer transações enquanto estiver fora de casa, utilize uma rede virtual privada (VPN) para criptografar sua conexão e proteger seus dados.

05

Atualize regularmente seus dispositivos

Mantenha seu sistema operacional, aplicativos e antivírus atualizados. As atualizações frequentes geralmente incluem correções de segurança que protegem contra vulnerabilidades conhecidas.

06

Esteja ciente de phishing

Fique atento a e-mails suspeitos que solicitam informações financeiras ou senhas. Verifique sempre a origem do e-mail e evite clicar em links ou baixar anexos de remetentes desconhecidos.

07

Monitore suas contas regularmente

Mantenha a vigilância constante em suas contas financeiras. Verificar suas transações regularmente permite detectar atividades suspeitas ou não autorizadas rapidamente, o que pode ajudar a limitar os danos em caso de fraude.

08

Eduque-se continuamente