Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Análise

As guerras e os reflexos no comportamento de países e pessoas

Hábitos adquiridos no passado estão enraizados até hoje A música, a economia e as pessoas foram completamente transformadas após os conflitos recentes

Públicado em 

06 jul 2022 às 12:19

Colunista

Essa semana, andando de carro, ouvi pela primeira vez uma música da banda “Cold War Kids”, e apesar de não ter gostado do que eu ouvi, achei muito criativo o nome e me fez refletir sobre os reflexos que as guerras têm no comportamento dos países e pessoas. A música, a economia e as pessoas foram completamente transformadas após os conflitos recentes.
Traçando um paralelo com a economia brasileira da década de 90 — um período marcado por um descontrole completo do nível de preços — e os efeitos nas gerações que se passaram, percebe-se um padrão. Os brasileiros que viveram durante essa época adquiriram hábitos que estão enraizados até hoje, como a compra do mês, os investimentos em imóveis e a preferência por alta liquidez nos investimentos financeiros.
Com o plano real e a estabilidade da moeda, o Brasil pavimentou o caminho para o crescimento sustentável. Entretanto, ainda convivemos com altas taxas de inflação, que são normais em países em desenvolvimento. Estamos habituados com a inflação e me arrisco a dizer que somos um centro de testes para todos os tipos de políticas de controle de preços. O brasileiro sempre viveu no modo “Hard”.
Vagas de emprego em supermercados
Fazer compra do mês é um hábito enraizado no comportamento do brasileiro Crédito: Pixabay
Por outro lado, os países desenvolvidos não sabem o que é sofrer com o descontrole de preços há décadas. Apenas nos últimos 12 meses, a inflação americana já está em mais de 8% no acumulado, uma realidade muito distante para a maioria dos millennials que agora sabem o quão desafiador é ter o poder de compra corroído.
Esse cenário desafiador para a economia mundial não é novidade para nós, sabemos a receita do bolo para nos sairmos bem nesse desafio, agora é colocar em prática. Que não cometamos os erros do passado e possamos sair ainda mais fortes desse turbilhão.

LEIA MAIS SOBRE DINHEIRO

Eletrobras: um importante passo em direção a um estado menor e mais eficiente

Inflação e PEC dos Combustíveis: desoneração confusa tende a assustar o mercado

Tesouro IPCA vale a pena? Saiba o que as crises mostram

Como a possível recessão na economia americana afeta a brasileira

Estratégias para proteger investimentos em um cenário de incertezas

Tópicos Relacionados

dinheiro Economia Inflação Pedro Lang Guerra da Ucrânia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo
Imagem de destaque
Orgulho excessivo: 5 signos mais arrogantes do zodíaco
Imagem de destaque
Morto em acidente na Serafim Derenzi era piloto por aplicativo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados