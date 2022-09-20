Rumo da política monetária será decidido pelos Bancos Centrais nesta semana

Esta semana se inicia como decisiva para os mercados mundiais. Será decidido o rumo da política monetária em diversos Bancos Centrais, com destaque para os Estados Unidos – via Federal Open Market Committee, o Fomc – e Brasil – via Comitê de Política Monetária, o Copom.

A reunião de dois dias pelo Fed, que começa nesta terça-feira (20), deve resultar em outro aumento de 75 pontos base na taxa de juros. Uma parte do mercado acredita na probabilidade de 100 pontos base de forma surpresa, dada a persistência da inflação na economia americana.

Conforme os economistas consultados pela Bloomberg, agora colocam a probabilidade de dois trimestres consecutivos de contração em 80% nos próximos 12 meses, acima dos 60% em uma pesquisa anterior, para a Mercosul europeia.

Mapa do mundo verde Crédito: bedneyimages/Freepik

Na China, o Banco Popular Chinês cortou sua taxa de recompra e aumentou os estímulos, com maior injeção de capital na economia, com objetivo de impulsionar a segunda maior economia global, afetado de forma severa pelas políticas de covid zero e dívida das companhias mais expostas ao crescimento chinês.