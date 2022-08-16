Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dinheiro

Inflação americana dá trégua, os países emergentes agradecem

A velocidade com que o Federal Reserve (FED) tem aumentado os juros, o impacto na taxa de câmbio, além da saúde econômica dos Estados Unidos devem impactar positivamente os países emergentes

Públicado em 

16 ago 2022 às 18:34
Luiz Alberto Caser

Colunista

Luiz Alberto Caser

A comparação pode soar ruim, mas quando no Brasil o Comitê de Política Monetária (Copom) sobe a taxa básica de juros (Selic), como vem acontecendo ao longo de 2022, boa parte dos investidores se movimenta para os ativos de renda fixa. Situação similar, envolvendo ativos globais, ocorre com o investidor estrangeiro: quando o Federal Reserve (FED) sobe os juros, boa parte do capital investido no Brasil corre, grosso modo, para os títulos públicos americanos.
Corroborou para isso a divulgação da inflação do mês passado nos Estados Unidos. No acumulado de 12 meses, houve redução inflacionária de 9,1% em julho para 8,5%. 
A expectativa de menor aperto monetário e a desaceleração nos preços trouxeram bons presságios para os países emergentes. Isso se deve ao fato de que o Índice de Preços ao Consumidor ficou estável e contribuiu para forte queda do dólar frente ao real – R$ 5,065 foi a cotação mínima do dia 12 de agosto para o dólar.
A velocidade com que o FED tem aumentado os juros, o impacto na taxa de câmbio, além da saúde econômica dos EUA devem impactar positivamente os países emergentes.
Prédio do banco central americano Federal Reserve System (FED)
Prédio do banco central americano Federal Reserve System (FED) Crédito: Britt Leckman / Federal Reserve System FED
Segundo dados da B3 para termos um exemplo, até o 8 de agosto mês entraram R$ 3,296 bilhões de capital estrangeiro na Bolsa brasileira. Isso quer dizer que o investidor estrangeiro quase dobrou os recursos aportados por aqui.
Em paralelo ao alívio da inflação nos EUA, a saída de capital de países emergentes também diminuiu em julho, apoiando os ativos locais. Nesse sentido, o receio da inflação global que pesava sobre países economicamente similares ao Brasil arrefeceu, ou seja, as moedas de mercados emergentes estão, neste momento, em forte alta, com o real brasileiro liderando o grupo.

LEIA MAIS SOBRE DINHEIRO

Selic: efeito da rigidez da política monetária deve definir nova taxa

Alta da inflação nos EUA tem consequências para investidor no Brasil

Relação com o dinheiro demanda autocontrole e comprometimento

Como a elevação da taxa de juros nos EUA impacta a economia do Brasil

Entenda o que são os Fundos de Renda Fixa

Luiz Alberto Caser

Formado em Administração, com MBA em Finanças pelo IBMEC e pós-MBA em Inteligência de Mercado pela FGV. Credenciado junto à CVM como Agente Autônomo de Investimentos na Valor Investimentos desde 2007. Tornou-se sócio da empresa em 2011, sendo responsável a partir daí também por projetos de Planejamento Estratégico, Marketing, Educação e Gestão de Pessoas. Atualmente é também professor em programas de pós-graduação e palestrante de temas relacionados a finanças e investimentos.

Tópicos Relacionados

Inflação Taxa Selic Luiz Alberto Caser
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
BR 101 será totalmente interditada para detonação de rochas em Anchieta
Imagem de destaque
Capixaba Stênio Garcia fala sobre crise financeira e admite erros na vida
Imagem de destaque
A primeira agenda de Pazolini após renunciar ao mandato de prefeito de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados