Saiba como o comportamento pessoal influencia nos dilemas financeiros

Influências que sofremos diariamente nas nossas decisões:
» Normas Sociais | Nossas escolhas são influenciadas por normas sociais e pelo comportamento dos outros.
» Framing | A forma que uma escolha é apresentada afeta nossa decisão.
» Status quo | Tendemos a nos manter no que é conhecido e na opção padrão.
» Priming | Somos influenciados facilmente por informações irrelevantes e/ou inconscientes.
» Efeito Posse | Valorizamos mais algo que possuímos comparado ao que não possuímos.
» Âncoras | Nossas decisões são tomadas com base em um ponto de referência, consciente ou inconsciente.
» Desconto Intertemporal | O horizonte de tempo e quando seremos impactados pela ação afeta nossas decisões.
» Falácia do Planejamento | Costumamos subestimar prazos e custos quando planejamos uma ação.
» Contexto | O contexto em que vivemos é fundamental e pode ser usado para influenciar uma decisão.
» Aversão à perda | Sentimos muito mais as perdas do que os ganhos, mesmo que estes tenham a mesma dimensão.