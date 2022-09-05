Saiba como o comportamento pessoal influencia nos dilemas financeiros

» Normas Sociais | Nossas escolhas são influenciadas por normas sociais e pelo comportamento dos outros.

» Framing | A forma que uma escolha é apresentada afeta nossa decisão.

» Status quo | Tendemos a nos manter no que é conhecido e na opção padrão.

» Priming | Somos influenciados facilmente por informações irrelevantes e/ou inconscientes.

» Efeito Posse | Valorizamos mais algo que possuímos comparado ao que não possuímos.

» Âncoras | Nossas decisões são tomadas com base em um ponto de referência, consciente ou inconsciente.

» Desconto Intertemporal | O horizonte de tempo e quando seremos impactados pela ação afeta nossas decisões.

» Falácia do Planejamento | Costumamos subestimar prazos e custos quando planejamos uma ação.

» Contexto | O contexto em que vivemos é fundamental e pode ser usado para influenciar uma decisão.

» Aversão à perda | Sentimos muito mais as perdas do que os ganhos, mesmo que estes tenham a mesma dimensão.