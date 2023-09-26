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Golpes bancários: como se proteger e evitar cair em armadilhas

Saiba quais são os principais tipos de golpes, como eles funcionam e como você pode se proteger

Públicado em 

26 set 2023 às 09:08
Isis Parteli

Colunista

Isis Parteli

Os golpes bancários estão cada vez mais sofisticados e, por isso, é importante estar atento. O crescimento no uso de soluções digitais e a facilidade da transação instantânea também foram um prato cheio para os criminosos, que têm se aproveitado da situação para aplicar golpes.

Golpes bancários mais comuns

  • Golpe da falsa central de atendimento: o criminoso liga se passando por funcionário do banco, afirma que houve uma transação errada e pede dados bancários.
  • Golpe do motoboy: a vítima recebe ligação de uma pessoa se passando por funcionário do banco, que pede para confirmar uma compra, mas quando a vítima nega que fez alguma transação, o criminoso afirma que o cartão foi fraudado e diz que vai buscar o cartão. Mesmo que ocorra a entrega do cartão cortado, os golpistas conseguem utilizar a parte com chip para realizar compras.
  • Golpe da troca de cartões: os golpistas ficam de olho na senha enquanto o cliente usa a maquininha para pagamento e, depois da transação, trocam o cartão na hora de devolvê-lo.
Prejuízos de empresários passam de R$ 40 mil.
Golpes com cartão de crédito são comuns Crédito: Luiz Gonçalves
  • Golpe da maquininha quebrada: o golpe acontece principalmente em serviços de delivery, e o golpista utiliza uma maquininha com o visor quebrado e aproveita para cobrar um valor maior do que seria o pagamento.
  • Golpe do phishing: criminosos criam sites falsos, que imitam bancos, e clientes acessam e fornecem dados bancários.
  • Golpe do site/link falso: os golpistas enviam links com ofertas tentadoras.
  • Golpe do falso empréstimo: os golpistas fazem anúncios se passando por instituições financeiras de crédito rápido e solicitam que a vítima faça o pagamento de uma taxa para a liberação do empréstimo.
  • Golpe do WhatsApp: a vítima recebe mensagens pedindo dinheiro emprestado ou envio dos dados bancários de alguém tentando se passar por um conhecido.
  • Golpe do "posso ajudar?": o golpista aborda pessoas com dificuldades nos caixas eletrônicos fingindo auxiliar nas transações e trocam o cartão e/ou realizam transações bancárias nas contas das vítimas.

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Como se proteger

  • Desconfie de promessas de dinheiro fácil e ofertas irresistíveis; 
  • Nunca abra links ou anexos de e-mails ou mensagens de texto de fontes desconhecidas;
  • Não forneça informações pessoais ou financeiras por telefone
  • Ative o alerta de transações no seu banco; 
  • Instale um antivírus no seu computador e smartphone
  • Nunca instale aplicativos no seu celular por orientação de desconhecidos
  • Verifique sempre o endereço do site do seu banco antes de fazer login
  • Confira sempre o valor no visor da maquininha antes de digitar sua senha
  • Acompanhe regularmente suas faturas e extratos bancários para verificar se há atividades suspeitas.
Caso caia em um golpe, você deve entrar em contato com o seu banco o mais rápido possível, além de registrar ocorrência policial. Se o golpe envolver o roubo do seu celular, avise sua operadora, troque todas as senhas das redes sociais, aplicativos, e-mail e bloqueie os seus cartões.
Os golpes bancários são uma ameaça real, mas é possível se proteger seguindo algumas dicas simples e o conhecimento é a melhor maneira de se prevenir.

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Isis Parteli

Formada em Ciências Contábeis pela Ufes, com MBA em Controladoria e Finanças e certificações em metodologias ágeis e métricas de produtos. Atua há mais de 18 anos no setor bancário, com experiência em gestão de produtos e projetos. Atualmente, lidera a área de Inovação em Meios de Pagamento e Investimentos do Banestes

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