Golpes bancários: como se proteger e evitar cair em armadilhas

Golpes bancários mais comuns
- Golpe da falsa central de atendimento: o criminoso liga se passando por funcionário do banco, afirma que houve uma transação errada e pede dados bancários.
- Golpe do motoboy: a vítima recebe ligação de uma pessoa se passando por funcionário do banco, que pede para confirmar uma compra, mas quando a vítima nega que fez alguma transação, o criminoso afirma que o cartão foi fraudado e diz que vai buscar o cartão. Mesmo que ocorra a entrega do cartão cortado, os golpistas conseguem utilizar a parte com chip para realizar compras.
- Golpe da troca de cartões: os golpistas ficam de olho na senha enquanto o cliente usa a maquininha para pagamento e, depois da transação, trocam o cartão na hora de devolvê-lo.
- Golpe da maquininha quebrada: o golpe acontece principalmente em serviços de delivery, e o golpista utiliza uma maquininha com o visor quebrado e aproveita para cobrar um valor maior do que seria o pagamento.
- Golpe do phishing: criminosos criam sites falsos, que imitam bancos, e clientes acessam e fornecem dados bancários.
- Golpe do site/link falso: os golpistas enviam links com ofertas tentadoras.
- Golpe do falso anúncio de mercadoria: o criminoso cria anúncio falso em páginas de redes sociais ou de sites de vendas online e insere anúncios falsos de mercadorias.
- Golpe do falso empréstimo: os golpistas fazem anúncios se passando por instituições financeiras de crédito rápido e solicitam que a vítima faça o pagamento de uma taxa para a liberação do empréstimo.
- Golpe do WhatsApp: a vítima recebe mensagens pedindo dinheiro emprestado ou envio dos dados bancários de alguém tentando se passar por um conhecido.
- Golpe do "posso ajudar?": o golpista aborda pessoas com dificuldades nos caixas eletrônicos fingindo auxiliar nas transações e trocam o cartão e/ou realizam transações bancárias nas contas das vítimas.
Como se proteger
- Desconfie de promessas de dinheiro fácil e ofertas irresistíveis;
- Nunca abra links ou anexos de e-mails ou mensagens de texto de fontes desconhecidas;
- Não forneça informações pessoais ou financeiras por telefone
- Ative o alerta de transações no seu banco;
- Instale um antivírus no seu computador e smartphone
- Nunca instale aplicativos no seu celular por orientação de desconhecidos
- Verifique sempre o endereço do site do seu banco antes de fazer login
- Confira sempre o valor no visor da maquininha antes de digitar sua senha
- Acompanhe regularmente suas faturas e extratos bancários para verificar se há atividades suspeitas.