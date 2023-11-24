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Confira dicas

Adultos com TDAH têm dificuldades para gerenciar o 13° salário; entenda

Pesquisas mostram que 36% dos adultos com TDAH relatam dificuldades no manejo das finanças familiares. Quase 50% têm dívidas e 66% fazem compras impulsivas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2023 às 11:35

Publicado em 24 de Novembro de 2023 às 11:35

Adultos com Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) podem ter dificuldade para gerenciar o 13º salário, segundo um estudo recente. Isso ocorre porque o problema é um transtorno neurobiológico que afeta a capacidade de manter a atenção, controlar impulsos e regular o nível de atividade.
Pesquisas mostram que 36% dos adultos com TDAH relatam dificuldades no manejo das finanças familiares. Quase 50% têm dívidas e 66% fazem compras impulsivas.
“O recebimento do 13º salário pode ser um campo minado de distrações e impulsividade para adultos com TDAH”, disse o psicólogo Márcio Merçoni, que tem TDAH e é especialista nessa área.
“Para indivíduos que apresentam esse tipo de comportamento, qualquer possibilidade de compras é vista como um momento de grande oportunidade, ou talvez a única. ‘Não posso perder esta oportunidade’ e ‘Depois eu vou conseguir o dinheiro para cobrir essa compra’ são falas e pensamentos típicos”, comentou Merçoni.
Para enfrentar esses desafios, Merçoni recomenda que adultos com TDAH busquem orientação financeira profissional, usem aplicativos de gerenciamento financeiro e definam metas claras e alcançáveis. 
Psicólogo Márcio Merçoni, que tem TDAH, dá dicas sobre a melhor forma de usar o dinheiro Crédito: Divulgação

Confira algumas dicas

Crie listas de prioridades: Isso vale tanto para compras como para tarefas. E estabeleça categorias. Listas escritas ajudam a lembrar, e categorias e classificações contribuem na clareza das escolhas. Utilize cores e códigos para organizar categorias, tornando as informações mais visuais e fáceis de acompanhar.

Estabeleça um orçamento: criar um orçamento detalhado é essencial para controlar gastos impulsivos. Estabeleça metas claras e monitore regularmente suas despesas para evitar surpresas no final do mês.

Automatize suas finanças: configure pagamentos automáticos para contas essenciais, como aluguel, serviços públicos e economias. Isso evita esquecimentos e atrasos de pagamento, garantindo a estabilidade financeira.

Use ferramentas de gestão financeira: aplicativos e softwares de gerenciamento financeiro podem ajudar a rastrear despesas, definir lembretes e visualizar padrões de gastos, facilitando o controle sobre as finanças.

Extratos: pegar a 2ª via dos pagamentos feitos com cartão de débito e crédito também ajuda. Por que? Ao olhar no extrato e comparar com os papéis dos estabelecimentos fica mais fácil identificar o que foi comprado e onde foi feita a compra e, assim, organizar a planilha financeira.

Busque orientação profissional: consultar um planejador financeiro pode oferecer estratégias personalizadas para gerenciar dívidas, economizar e investir, proporcionando um caminho claro para a estabilidade financeira.

Estabeleça objetivos realistas: defina metas financeiras alcançáveis e divida-as em etapas menores. Isso ajuda a manter o foco e a motivação, facilitando o progresso financeiro.

Pratique o autocuidado: gerencie o estresse e a impulsividade por meio de técnicas de relaxamento, exercícios físicos e hobbies.

Estabeleça rotinas: tanto de acompanhamento e controles financeiros, datas fixas para fazer pagamentos, como em atividades simples diárias como acordar, comer, trabalhar e dormir. Essas rotinas fornecem estrutura, previsibilidade e organização pessoal. Um estado mental equilibrado pode ajudar na tomada de decisões financeiras mais ponderadas.

Apoio na área de saúde mental: um psicólogo especializado em TDAH pode ser valioso na busca de estratégias de organização eficazes. Principalmente quando o assunto é dinheiro, a união da educação financeira ao acompanhamento psicoterapêutico cognitivo comportamental é uma estratégia para alcançar uma vida profissional e financeira mais saudável.

Dinheiro - contando dinheiro
É preciso atenção ao modo de gastar Crédito: Carlos Alberto

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