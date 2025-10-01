Conteúdo de Marca

Vista Tropical: Morar lança empreendimento a 10 minutos de Vitória

Com entrega prevista para março de 2028, o Vista Tropical da Morar Construtora fica em Jardim Tropical, na Serra, e oferece opções de planta com dois ou três quartos; preços partem de R$ 271 mil

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 16:14

A entrega do Vista Tropical, da Morar Construtora, está prevista para março de 2028. Crédito: Morar Construtora/Divulgação

Localização é um dos principais diferenciais que um empreendimento imobiliário pode oferecer. Afinal, ter fácil acesso a serviços e conveniências, como escolas, supermercados, farmácias, hospitais e transporte público, por exemplo, é uma das características mais visadas por moradores e investidores.

Pensando nisso, a Morar Construtora anunciou o Vista Tropical, o primeiro condomínio-clube da empresa em Jardim Tropical, na Serra. O empreendimento está localizado estrategicamente a apenas 10 minutos de Vitória e com fácil acesso às principais rodovias que ligam o município à Capital capixaba. A previsão de entrega é para março de 2028.

Com preços que partem de R$ 271 mil, o Vista Tropical conta com 248 apartamentos, distribuídos em três torres com elevador, unidades de 2 e 3 quartos – incluindo no térreo, com quintal privativo – e opções de plantas acessíveis. Os apartamentos contam, ainda, com preparação para ar-condicionado split no quarto de casal.

“Além do fácil acesso a Vitória, o Vista Tropical está cercado por uma ampla infraestrutura de serviços e conveniências, além de ser uma região que está em plena expansão, o que contribui para a valorização do imóvel a médio e longo prazo. Desenvolvemos este projeto seguindo os padrões de excelência da Morar, unindo qualidade de vida, segurança e conforto para nossos clientes”, destaca o diretor Comercial e de Marketing da Morar Construtora, Filippe Vieira.

Para apresentar os diferenciais do empreendimento, a Morar Construtora realiza, no próximo dia 4 de outubro, das 9h às 15h, na loja Serra, o evento oficial de lançamento do Vista Tropical. O evento será aberto ao público e contará com condições especiais para os visitantes que desejarem garantir a oportunidade de adquirir uma unidade no condomínio-clube.

Lazer, sustentabilidade e segurança

A área de lazer do empreendimento tem cerca de 930m² e será entregue mobiliada, decorada e com paisagismo. Crédito: Morar Construtora/Divulgação

Além da localização, outro diferencial do Vista Tropical é a área de lazer, que tem cerca de 930m² e será entregue mobiliada, decorada e com paisagismo. A estrutura conta com piscinas de adultos e infantil, salão de festas, sala de ginástica, quadra recreativa, espaço pet, churrasqueiras, entre outras facilidades.

O empreendimento também investe em sustentabilidade, com um sistema de geração de energia fotovoltaica, aproveitamento de água da chuva e iluminação em LED nas áreas comuns.

Piscinas adulta e infantil estão entre os itens de lazer do empreendimento. Crédito: Morar Construtora/Divulgação

Para garantir a segurança, o condomínio-clube da Morar terá guarita 24 horas, pulmão de segurança para visitantes e monitoramento por circuito interno de TV.

Vista Tropical

As unidades térreas do Vista Tropical possuem quintal privativo. Crédito: Morar Construtora/Divulgação

Área total do terreno: 8.953,30 m²;

Número de unidades: 248 apartamentos;

Torres: 3 (2 torres com 8 pavimentos e 1 torre com 10 pavimentos);

Número de vagas: 248 (1 por unidade);

Área de lazer (aprox. 930m²): piscinas adulto e infantil, prainha, solarium, quadra recreativa, salão de festas, churrasqueiras, sala de ginástica, espaço pet e parque infantil;

Sustentabilidade: geração de energia fotovoltaica, reaproveitamento de água da chuva, paisagismo com pomar, iluminação LED nas áreas comuns;

Previsão de lançamento: outubro/2025;

Entrega: março/2028.

Tipologias:

2 quartos (44,8m² a 46,1m²);

2 quartos com suíte (50,53m²);

3 quartos sendo 1 de serviço (51,6m²);

Unidades térreas com quintal privativo (21,88m² a 70,06m²);

Opção de planta acessível (PCD).

Morar Construtora

