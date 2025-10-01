Vista Tropical: Morar lança empreendimento a 10 minutos de Vitória

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 16:14
Localização é um dos principais diferenciais que um empreendimento imobiliário pode oferecer. Afinal, ter fácil acesso a serviços e conveniências, como escolas, supermercados, farmácias, hospitais e transporte público, por exemplo, é uma das características mais visadas por moradores e investidores.
Pensando nisso, a Morar Construtora anunciou o Vista Tropical, o primeiro condomínio-clube da empresa em Jardim Tropical, na Serra. O empreendimento está localizado estrategicamente a apenas 10 minutos de Vitória e com fácil acesso às principais rodovias que ligam o município à Capital capixaba. A previsão de entrega é para março de 2028.
Com preços que partem de R$ 271 mil, o Vista Tropical conta com 248 apartamentos, distribuídos em três torres com elevador, unidades de 2 e 3 quartos – incluindo no térreo, com quintal privativo – e opções de plantas acessíveis. Os apartamentos contam, ainda, com preparação para ar-condicionado split no quarto de casal.
“Além do fácil acesso a Vitória, o Vista Tropical está cercado por uma ampla infraestrutura de serviços e conveniências, além de ser uma região que está em plena expansão, o que contribui para a valorização do imóvel a médio e longo prazo. Desenvolvemos este projeto seguindo os padrões de excelência da Morar, unindo qualidade de vida, segurança e conforto para nossos clientes”, destaca o diretor Comercial e de Marketing da Morar Construtora, Filippe Vieira.
Para apresentar os diferenciais do empreendimento, a Morar Construtora realiza, no próximo dia 4 de outubro, das 9h às 15h, na loja Serra, o evento oficial de lançamento do Vista Tropical. O evento será aberto ao público e contará com condições especiais para os visitantes que desejarem garantir a oportunidade de adquirir uma unidade no condomínio-clube.
Além da localização, outro diferencial do Vista Tropical é a área de lazer, que tem cerca de 930m² e será entregue mobiliada, decorada e com paisagismo. A estrutura conta com piscinas de adultos e infantil, salão de festas, sala de ginástica, quadra recreativa, espaço pet, churrasqueiras, entre outras facilidades.
O empreendimento também investe em sustentabilidade, com um sistema de geração de energia fotovoltaica, aproveitamento de água da chuva e iluminação em LED nas áreas comuns.
Para garantir a segurança, o condomínio-clube da Morar terá guarita 24 horas, pulmão de segurança para visitantes e monitoramento por circuito interno de TV.
Tipologias:
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o