Videocast: Empresa de internet do ES investe em experiência do cliente

Episódio do videocast Hub Imobi mostra como a Loga prioriza o relacionamento com o cliente, o que contribui para o acesso de qualidade à internet

O acesso de qualidade à internet banda larga passa, principalmente, pela experiência do cliente, que gosta de ser tratado como único e de ser ouvido pela empresa provedora do serviço. E para falar sobre o assunto, o videocast Hub Imobi A Gazeta especial Talk Imóveis conversou com dois representantes da empresa capixaba Loga: a responsável pelo setor de Experiência do Cliente da operadora, Kamila Ferrari, e o analista de sucesso do cliente da empresa, Natã Cruz.