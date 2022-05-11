Veja como se preparar para a volta da prova presencial do Ifes

A Unipró realizará o seu tradicional bolsão no dia 15 de maio e oferecerá mais de 500 bolsas de até 100% de desconto Crédito: Unipró/Divulgação

Depois de dois anos, o processo seletivo para o ensino médio integrado do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) volta a ser totalmente presencial. Entretanto, agora o preparo e os métodos de estudo ganharam um novo peso. Isso porque, com a pandemia, muitos alunos ainda estão se acostumando com o retorno desse modelo de exame e as consequências do isolamento social no aprendizado regular ainda estão sendo calculadas.

“Estamos vivendo um ano de reajustes. Acredito que a educação foi um dos setores mais prejudicados, porque na prática vemos os impactos desses dois últimos anos. A Unipró oferece uma grande base revisional do Ensino Fundamental II, mas nossa equipe tem tido muito cuidado na hora de ensinar algumas disciplinas, porque alguns dos nossos alunos nem viram determinados conteúdos”, explica a coordenadora pedagógica da Unipró, Márcia Daniela Fontana Vieira.

Ou seja, preparar-se é mais do que nunca fundamental. Por isso, a Unipró realizará o seu tradicional bolsão, no próximo dia 15 de maio e oferecerá mais de 500 bolsas, de até 100% de desconto, para os alunos que participarem da prova, de acordo com a classificação de cada participante. O exame já é uma prévia do processo seletivo do Ifes.

São 50 questões de Português, Matemática, História e Geografia, com conteúdo do sexto ao oitavo ano do Ensino Fundamental. As inscrições já estão abertas e devem ser feitas direto nas unidades da Unipró em toda Grande Vitória. Para se inscrever, basta levar uma foto 3x4 para confecção da carteirinha e 1 kg de alimento não perecível. O local da prova será informado na hora da inscrição.

REFORÇO NA REVISÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

De acordo com Márcia Daniela, apesar do Ifes não ter adotado um modelo on-line de prova, tendo avaliado o histórico escolar dos inscritos nos dois últimos processos seletivos, o exame presencial é fundamental para avaliar o desempenho e diferentes habilidades do aluno. Em sua opinião, esse é um modelo um pouco mais justo, porque ele nivela todos os participantes.

De acordo com a coordenadora pedagógica da Unipró, Márcia Daniela Fontana Vieira, é recomendado separar uma hora por dia para estudar, pelo menos, duas disciplinas por vez Crédito: Unipró/Divulgação

“Devido à qualidade dos nossos conteúdos programáticos, é interessante perceber que muitos pais estão fazendo a matrícula na Unipró para que os filhos tenham acesso a nossa base revisional, independentemente da prova do Ifes. Vemos em muitas famílias uma preocupação em acompanhar esses alunos e garantir um ensino de qualidade”, destaca coordenadora pedagógica da Unipró.

Entendendo a importância dessa parceria entre escola e família em prol da educação, a engenheira civil Maria Catarina Menegucci Lougon matriculou os três filhos no curso pré-Ifes. Além de todos terem sido aprovados no Instituto Federal, hoje, eles também comemoraram a aprovação na Universidade de São Paulo (USP).

“Minha filha mais velha foi primeiro lugar geral no processo seletivo para o instituto em 2019. Ela conheceu a Unipró por uma amiga. Apesar de eu mesma ser uma ex-aluna do Ifes, nunca forcei muito a barra para que eles seguissem esses passos. É preciso manter uma parceria com eles e incentivar essa rotina de estudos desde pequenos, para que entendam das próprias responsabilidades e compromisso”, conta Maria Catarina.

A engenheira civil Maria Catarina Menegucci Lougon, junto do marido, matriculou os três filhos no curso pré-Ifes Crédito: Unipró/Divulgação

CONFIANÇA E DISCIPLINA

Dentro das salas de aula, essa preocupação vai além da questão disciplinar e também envolve a saúde mental de muitos jovens que, agora, precisam se adaptar ao estudo presencial. Segundo o professor de Matemática da Unipró Ciro Pylro, muitos alunos têm sofrido de transtornos de ansiedade. Por isso, o corpo docente também trabalha a confiança e a compreensão da importância em retornar a normalidade.

“Sempre recomendo aos meus alunos serem honestos consigo mesmos. Em caso de dúvidas, pergunte. Falo isso dentro das salas de aulas há anos. É preciso entender que o processo de estudo é longo e construído aos poucos com o decorrer do ano. Não adianta estudar na véspera”, destaca Ciro Pylro.

Segundo o professor de Matemática da Unipró Ciro Pylro, vale focar em Matemática e Português, que correspondem à 60% da prova Crédito: Unipró/Divulgação

Outra dica importante, de acordo com a professora de Geografia da Unipró Renata Giacomin, é revisar os conteúdos após cada aula, já que a pandemia dificultou bastante manter uma rotina de estudos e exercícios. Para ela, o tempo dentro de casa tirava a concentração de muitos alunos com o fácil acesso a dispositivos eletrônicos e celulares.

“Como professora, tento sempre dar aulas mais dinâmicas e relacionar a matéria com fatos da atualidade. Além de destacar sempre a importância de fazer as atividades porque a prova presencial é muito conteudista. Muitos dos nossos alunos são bons de conteúdo, mas ficam nervosos na hora da prova. Isso vai ajudar na confiança e diminuir o nervosismo”, recomenda Renata Giacomin.

De acordo com a professora de Geografia da Unipró Renata Giacomin, revisar os conteúdos após cada aula é fundamental Crédito: Unipró/Divulgação

CINCO DICAS PARA MANDAR BEM NA HORA DA PROVA

Para quem segue na maratona de estudo, separamos cinco dicas que vão te ajudar a mandar bem tanto no bolsão, quanto na prova do Ifes. Confira:

Não se desespere Se a pandemia afetou a sua rotina de estudos diária, procure encontrar formas de retomar isso. De acordo com a coordenadora pedagógica da Unipró, Márcia Daniela Fontana Vieira, por ser um ano atípico, é recomendado que os alunos separem uma hora por dia para estudar, pelo menos, duas disciplinas por vez. Isso pode ser repetido até três vezes por semana. Com os conteúdos programáticos da Unipró e as apostilas com mais de 900 exercícios, fica mais fácil comparar a evolução das provas e os conteúdos que mais se repetem entre os processos seletivos. Márcia Daniela reforça a importância desses materiais que contam com todos os itens exigidos pelo exame, assim é possível que os alunos treinem as habilidades e as disciplinas do processo. No dia da prova, nada de revisar o conteúdo e estudar desesperadamente. Pelo menos, é o que defende a professora de Geografia da Unipró Renata Giacomin. “Recomendo sempre que, na véspera do exame, o aluno se alimente de maneira correta. Isso ajuda a reduzir o nervosismo. Muitos dos nossos alunos são bons de conteúdos, mas acabam indo mal pela falta de confiança”, reforça. Segundo o professor de Matemática da Unipró Ciro Pylro, Matemática e Português correspondem à 60% da prova. Mesmo se você não tiver afinidade com essas disciplinas, vale a pena estudar e focar nessas matérias. A coordenadora de pedagogia da Unipró, Marcia Daniela, afirma que isso ajuda muito a reforçar possíveis fraquezas nos desempenhos dos alunos. Antes da prova, não deixe de descansar e tirar um tempo de qualidade para si mesmo. Acredite no seu potencial de estudo e no processo que você construiu até a prova. Não se desespere e confie em si mesmo.

MATRIZ

Endereço Rua Wellington de Freitas, nº 265, dentro do Colégio Renovação - Jardim Camburi, Vitória/ES, 29090-240 Telefone (27) 3337-8596 // (27) 99316-5069

UNIDADE DE LARANJEIRAS

Endereço Avenida Civit, 911, dentro do Colégio CEDTEC - Laranjeiras, Serra/ES, 29165-032 Telefone (27) 3328-5476 // (27) 99316-4961

UNIDADE DE CARIACICA

Endereço BR-262, 2001, antigo prédio do Lusíadas de Jardim América - Jardim América, Cariacica/ES, 29147-345 Telefone (27) 3216-7799 // (27) 99316-5032

UNIDADE BENTO FERREIRA

Endereço Rua Aloísio Simões, 580, dentro do ETESES - Ilha Monte Belo, Vitória/ES, 29050-010 Telefone (27) 3233-6462 // (27) 99316-5028

UNIDADE DE VILA VELHA