Unipró é referência em curso preparatório para o Ifes

Apesar de todas as dificuldades que uma pandemia pode impor, a Unipró ficou conhecida, neste período, como o primeiro Pré-Ifes a apresentar soluções eficientes no ambiente digital. Em um momento repleto de transformações, mudanças e adaptações, a equipe pedagógica e os alunos uniram esforços para não deixar o coronavírus ser um empecilho na conquista de uma vaga para um dos campi dos Institutos Federais do Espírito Santo.
A rapidez de transição para o ambiente digital foi fruto de um processo de planejamento que já havia sido iniciado em 2019, com a criação do curso on-line UnipróOn. O que inicialmente seria apenas um material de apoio para os alunos, se transformou na principal plataforma de ensino preparatório para o Ifes em 2020. Com a base já consolidada, o sistema foi apenas passando por melhorias e adaptações, o que se mostrou desafiador, porém bastante efetivo.
Para a coordenadora pedagógica da instituição, Márcia Daniella Fontana Vieira, a organização é o maior desafio no ambiente on-line. Então, para evitar dificuldades, além dos conteúdos semanais que são disponibilizados na plataforma, a equipe também envia um direcionamento de estudos aos alunos, além da indicação de conteúdos e exercícios específicos para cada finalidade.
As mudanças não foram desafiadoras apenas para os alunos, mas também para professores que passaram a ter uma rotina de estar o tempo todo em ambiente digital.
Já estávamos nos ambientando com as redes sociais e trabalhando na interação com os alunos, usando conteúdos mais leves. Porém, com a mudança logo no início do ano, e a necessidade de uma resposta rápida, foi preciso uma entrega muito grande por parte de todos os profissionais da educação, ressalta Ciro Pylro, professor da equipe de matemática.
METODOLOGIA
A Unipró se dedica unicamente à preparação para o processo seletivo do Ifes, e oferece uma metodologia alicerçada em módulos, com apoio pedagógico, material exclusivo e autoral, ou seja, o professor que dá a aula também foi quem fez cada detalhe da sua apostila com referencial teórico e muitos exercícios. A instituição trabalha, ainda, com apostila de conteúdo, de fixação e aprofundamento, e a coletânea com todas as provas do Ifes.
Para o fundador da Unipró, Jaime Regatieri, a dedicação exclusiva ao modelo de prova é um dos motivos do grande sucesso do preparatório: são dez anos consecutivos em que os alunos da instituição conquistam o primeiro lugar geral no Ifes. E, ao longo dos 15 anos de existência, já são mais de 3,8 mil aprovações.
Só trabalhamos com essa preparação pedagógica, não oferecemos nenhum outro curso além do pré-Ifes, não temos ensino médio, por exemplo. O nosso foco é totalmente em preparar para a prova do instituto, reforça Regatieri.
Com a ajuda da plataforma, a instituição consolidou um importante conceito no mercado dos cursos preparatórios para a prova do Ifes: a autonomia. O aluno pode estudar no horário que preferir, já que todas as aulas ficam disponíveis na plataforma e poderão ser acessadas nos horários e na frequência que o aluno achar necessário.
"O ambiente digital é um caminho sem volta e, mesmo depois de uma vacina afastar de vez os riscos do coronavírus, manteremos os investimentos no curso on-line para levar até muitos outros alunos a chance de se preparar para os Institutos Federais de todo o País, com a metodologia que mais aprova alunos para o Ifes todos os anos"