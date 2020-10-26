Unipró é referência em curso preparatório para o Ifes

Ciro Pylro, professor de Matemática da Unipró, em apresentação durante aula on-line Crédito: Unipró/Divulgação

Apesar de todas as dificuldades que uma pandemia pode impor, a Unipró ficou conhecida, neste período, como o primeiro Pré-Ifes a apresentar soluções eficientes no ambiente digital. Em um momento repleto de transformações, mudanças e adaptações, a equipe pedagógica e os alunos uniram esforços para não deixar o coronavírus ser um empecilho na conquista de uma vaga para um dos campi dos Institutos Federais do Espírito Santo.

A rapidez de transição para o ambiente digital foi fruto de um processo de planejamento que já havia sido iniciado em 2019, com a criação do curso on-line UnipróOn. O que inicialmente seria apenas um material de apoio para os alunos, se transformou na principal plataforma de ensino preparatório para o Ifes em 2020. Com a base já consolidada, o sistema foi apenas passando por melhorias e adaptações, o que se mostrou desafiador, porém bastante efetivo.

Para a coordenadora pedagógica da instituição, Márcia Daniella Fontana Vieira, a organização é o maior desafio no ambiente on-line. Então, para evitar dificuldades, além dos conteúdos semanais que são disponibilizados na plataforma, a equipe também envia um direcionamento de estudos aos alunos, além da indicação de conteúdos e exercícios específicos para cada finalidade.

As mudanças não foram desafiadoras apenas para os alunos, mas também para professores que passaram a ter uma rotina de estar o tempo todo em ambiente digital.

Já estávamos nos ambientando com as redes sociais e trabalhando na interação com os alunos, usando conteúdos mais leves. Porém, com a mudança logo no início do ano, e a necessidade de uma resposta rápida, foi preciso uma entrega muito grande por parte de todos os profissionais da educação, ressalta Ciro Pylro, professor da equipe de matemática.

METODOLOGIA

A Unipró se dedica unicamente à preparação para o processo seletivo do Ifes, e oferece uma metodologia alicerçada em módulos, com apoio pedagógico, material exclusivo e autoral, ou seja, o professor que dá a aula também foi quem fez cada detalhe da sua apostila com referencial teórico e muitos exercícios. A instituição trabalha, ainda, com apostila de conteúdo, de fixação e aprofundamento, e a coletânea com todas as provas do Ifes.

Para o fundador da Unipró, Jaime Regatieri, a dedicação exclusiva ao modelo de prova é um dos motivos do grande sucesso do preparatório: são dez anos consecutivos em que os alunos da instituição conquistam o primeiro lugar geral no Ifes. E, ao longo dos 15 anos de existência, já são mais de 3,8 mil aprovações.

Só trabalhamos com essa preparação pedagógica, não oferecemos nenhum outro curso além do pré-Ifes, não temos ensino médio, por exemplo. O nosso foco é totalmente em preparar para a prova do instituto, reforça Regatieri.

Com a ajuda da plataforma, a instituição consolidou um importante conceito no mercado dos cursos preparatórios para a prova do Ifes: a autonomia. O aluno pode estudar no horário que preferir, já que todas as aulas ficam disponíveis na plataforma e poderão ser acessadas nos horários e na frequência que o aluno achar necessário.