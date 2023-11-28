Técnica de melhoramento genético proporciona rebanhos mais produtivos

FertBovi quer difundir informações sobre os benefícios da genética animal para melhorias do rebanho do gado de leite e de corte Crédito: Semex/Divulgação

Que o leite e a carne bovina são itens que fazem parte da alimentação do brasileiro você já deve saber, mas o que muitas pessoas não sabem é que, em razão da alta demanda por bovinos, o mercado agropecuário investe cada vez mais em uma série de ferramentas e de recursos para tornar os rebanhos mais produtivos. Tudo isso é possível graças ao melhoramento genético bovino.

Trata-se de um processo contínuo de seleção e de reprodução dos animais com as características desejadas para um determinado objetivo. O objetivo é melhorar a qualidade da próxima geração e tornar a produção mais eficiente e lucrativa.

Uma das formas mais comuns de fazer isso é incorporando genes por meio da implementação do sêmen, fluido seminal liberado pelo órgão reprodutivo masculino que contém o esperma, ou do embrião, estágio inicial do desenvolvimento de um organismo.

Como funciona

Conforme explica o médico e pecuarista Marcelo Dal Col, a fertilização in vitro (FIV) é uma das principais técnicas de reprodução assistida disponíveis atualmente. “As células sexuais femininas são aspiradas dos folículos ovarianos de uma vaca e fecundados, em laboratório, por espermatozoides contidos no sêmen de um touro”, detalha.

Com a melhoria genética, vários embriões são produzidos com as características desejadas Crédito: Semex/Divulgação

Assim, ainda de acordo com ele, os embriões originados desse processo são transferidos a uma fêmea receptora, que deve ser preferencialmente novilha ou vaca de primeira cria.

“Isso vai permitir uma triagem dos animais de forma mais rápida do que na inseminação artificial em tempo fixo (IATF), por exemplo, que gera somente um embrião por inseminação”, observa. Enquanto isso, na FIV, a cada 15 dias, uma nova aspiração folicular pode ser feita, obtendo-se, assim, material para a produção de vários embriões com as características desejadas a partir de uma vaca e um touro doadores de genética de ponta, sem que ela sequer fique prenha.

Já a Inseminação Artificial em Tempo Fixo (IATF) é uma técnica criada para solucionar problemas comumente encontrados na inseminação artificial convencional. “A IATF acaba servindo como uma solução para as falhas de observação de cios e para o não alcance de fêmeas em anestro pela técnica tradicional”, aponta Dal Col.

Na avaliação dele, a aplicação deste protocolo, quando seguida e devidamente acompanhada por profissionais capacitados, gera uma melhora visível na eficiência reprodutiva das fazendas. “Isso porque esse tipo de inseminação utiliza protocolos hormonais que, por oferecerem maior controle sobre a ovulação, permite inseminar um grande número de animais na menor janela de tempo possível”, defende.

Outra vantagem é a maior eficiência na utilização do sêmen sexado para fêmea, ferramenta importante para a pecuária de leite, visto que existem cerca de 90% de chance do animal nascer fêmea; já com o sêmen não sexado, a chance de nascer fêmeas é de apenas 50%

"Na primeira opção, aumenta a chance de o produtor obter mais fêmeas geneticamente melhoradas na propriedade sem a necessidade de descartar ou vender os machos", ressalta ainda.

Sobre o laboratório

Para oferecer as melhores soluções para a agropecuária, a empresa FertBovi nasceu de um projeto idealizado pelo Dr. Marcelo Dal Col e pelo administrador de empresas e também pecuarista Márcio Tunholi.

FertBovi também vai promover treinamento dos profissionais da área veterinária Crédito: Semex/Divulgação

Hoje, a marca é a representante e associada da Semex e do laboratório Cenatte no Espírito Santo, e oferece soluções completas em genética bovina. A empresa atuará em duas frentes principais: associada à Semex, vai comercializar e distribuir o sêmen; com a Cenatte, o laboratório da FertBovi, localizado em Vitória, vai produzir e distribuir os embriões.

Com esse propósito, Dal Col afirma que os planos da FertBovi são expandir para atender o mercado capixaba e exportar os produtos para outros Estados. “Queremos divulgar quais são os benefícios da genética animal e facilitar o acesso às melhorias do rebanho do gado de leite e de corte por meio da seleção genética”, pontua.

Com parcerias firmadas com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas (Sebrae), empresas privadas e bancos que investem no agro, entre os planos do novo laboratório de genética animal está também o treinamento dos profissionais da área veterinária.