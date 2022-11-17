Rede de supermercados se destaca com atendimento de excelência

Com quase 6 mil colaboradores e 43 lojas, o Grupo Coutinho é a maior rede de supermercados do ES; Extrabom faz parte da rede Crédito: Grupo Coutinho/Divulgação

Ser bem recebido, fazer as compras e sair mais feliz do que quando entrou. Esta é uma missão do Grupo Coutinho. Com 43 lojas espalhadas pelo Espírito Santo, é a maior rede de supermercados do ES, com quase 6 mil colaboradores, e foi eleita uma das melhores empresas para se trabalhar, certificada pelo selo Great Place to Work (GPTW).

A receita para o sucesso, segundo Fabrício Motta Coutinho, 33, vice-presidente da Administração e Finanças do Grupo Coutinho, é a forma de atender ao cliente e valorizar o ser humano. O Grupo é controlador das redes de supermercado Extrabom, Atacado Vem e Extraplus.

“Nosso pilar é o patrimônio humano. Não adianta trabalhar apenas com lojas modernas sem dar atenção às pessoas. Desde o momento que o colaborador entra em nossa rede, ele passa pela integração, onde apreende nossa cultura, nossos valores, nosso DNA. Aqui tem que gostar de gente, tem que gostar de servir”, destaca.

Filho de um dos fundadores e atual presidente do grupo, Luiz Coelho Coutinho, Fabrício carrega em sua forma de ver o negócio o desejo pela inovação e, ao mesmo tempo, suas origens, do tempo em que o Grupo Coutinho era apenas uma pequena mercearia em Jardim América, Cariacica.

Fabrício Motta Coutinho: "Nosso pilar é o patrimônio humano. Não adianta trabalhar apenas com lojas modernas sem dar atenção às pessoas" Crédito: Grupo Coutinho/Divulgação

O vice-presidente lembra que, quando ainda era criança, era levado pelo pai para saber como trabalhar em um supermercado e oferecer, aos consumidores, um tratamento de excelência.

“A gente via na pele como isso acontecia, a atenção com todos. Com 15 anos, eu já participava dos programas de trainee da rede e depois tive a oportunidade de passar por vários setores do Grupo. Isso tudo foi deixando gravado, em mim, o DNA de nossa empresa.”

A atenção pelo bom atendimento é tanta que a empresa utiliza a prática de “cliente oculto”, isto é, pessoas são contratadas para averiguar como está sendo o atendimento nas unidades.

“Tenho muito orgulho de nossas origens. É bonito olhar para trás e ver que hoje somos a empresa capixaba que mais emprega no Espírito Santo, líderes em um setor tão importante como o supermercadista. Isso não é à toa: temos paixão em servir, muita garra, vontade de evoluir todos os dias e ser cada dia melhor para nossos clientes.”

Ampliação prevê geração de 1,4 mil empregos

Uma das principais metas para os próximos anos é a ampliação, na Serra, do Centro de Distribuição do Grupo Coutinho, prevista para ser finalizada em fevereiro do ano que vem. Com isso, a rede quer abrir mais sete lojas até 2025 no Espírito Santo, o que pode gerar até 1,4 mil vagas de emprego.

Com 43 lojas em oito municípios capixabas, a empresa planeja chegar em 2025 com um total de 50 unidades, alcançando um faturamento anual de R$ 3 bilhões com as bandeiras do Extrabom, Atacado Vem e Extraplus.

Para esta etapa do programa de expansão logística é esperada a geração de empregos diretos e indiretos, sendo 80 funcionários do ramo da construção civil para etapa das obras, com duração de oito meses, e mais 60 colaboradores diretos para operação do armazém. Também serão oportunizadas vagas para as oito novas lojas, que irão demandar 1.100 empregos diretos nos próximos três anos.

Área voltada para a inovação

Com olhos voltados para as necessidades de uma sociedade cada vez mais tecnológica, o grupo estruturou, há dois anos, uma área voltada para o desenvolvimento da inovação. De acordo com Fabrício Coutinho, a ideia é que a cultura de inovação seja estimulada diariamente entre todos da rede.

“Nós mantemos nossa essência, mas com boas pitadas de inovação, implementando-a aos poucos. Não almejamos nada disruptivo, mas sim contínuo e evolutivo”, observa.

O Grupo trouxe, em 2010, o primeiro supermercado on-line do Espírito Santo, o Extraplus Delivery, atendendo desde então compras feitas pela internet em um site próprio.

E também está investindo no inovador setor de minimercados, com a startup Be Honest. A expansão se dará em condomínios residenciais e comerciais. A iniciativa no Espírito Santo recebeu o nome de Extrabom Be Honest, com a criação de 200 minimercados nos próximos até 2025.

De acordo com Fabrício Coutinho, nos próximos 12 meses serão 50 minimercados, localizados na Grande Vitória, municípios que estão no foco inicial do investimento.

As lojas contarão com produtos de conveniência, como bebidas, congelados, refrigerados, lanches rápidos (snacks), higiene pessoal, limpeza, picolés e sorvetes, destilados, entre outros. Cada minimercado contará com estoque em torno de 300 itens e terá um mix personalizado de acordo com a sua característica, variando conforme a quantidade de pessoas, espaço e público.

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